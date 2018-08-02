Подготовка призывников к службе будет усилена

Врио Главы Якутии Айсен Николаев 1 августа подписал распоряжение о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Саха (Якутия) и профессиональных образовательных организациях республики.

Согласно документу будет утвержден план основных мероприятий Военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по подготовке военно-учетных специалистов на 2018-2019 учебный год.

Помимо этого, систематически будет совершенствоваться учебно-материальная база профессиональных образовательных организаций и основные профессиональные образовательные программы военно-учетных профессий и специальностей в военных комиссариатах республики.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений республики рекомендовано сохранять рабочие места граждан, привлекаемых к обучению в образовательных организациях РО ООГО «ДОСААФ России» республики с отрывом от производства.

Согласно анализу состояния подготовки граждан по военно-учетным специальностям, в 2017-2018 учебном году на территории республики подготовка военно-учетных специалистов проводилась в шести образовательных организациях РО ООГО «ДОСААФ России» республики. Это Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе в городе Якутске, Алданская объединенная техническая школа, Намская техническая школа, Вилюйская техническая школа, Усть-Нерская техническая школа, Заречная межрайонная техническая школа в селе Чурапча.

В настоящее время идет подготовка специалистов к осеннему призыву. Из числа получивших водительское удостоверение весной в Вооруженные Силы России отправлено 36 человек по специальностям «водитель транспортных средств «С» и «Д».

В 2018-2019 учебном году Военному комиссариату РС(Я) предстоит подготовить военно-учетных специалистов 115 человек. Помимо специальности «водитель транспортного средства категории «С» и «Д» будет производиться обучение по специальности «механик-водитель плавающих гусеничных тягачей МТЛБ».

Министерству образования и науки РС(Я) поручено обеспечить качественную подготовку граждан по военно-учетным специальностям в профессиональных образовательных организациях.