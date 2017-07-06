Подготовка к зиме: в Якутске идет промывка сетей канализации

Столичные коммунальщики готовятся к предстоящему зимнему отопительному сезону. Одно из важнейших направлений работы — своевременная промывка сетей канализации. Бригады цеха канализования АО «Водоканал» промывают самотечные сети канализации специальными каналопромывочными машинами, работы проводятся ежедневно, круглосуточно, без выходных. За короткий летний период необходимо планово промыть порядка 35 км сетей. В настоящее время промыто пока лишь 11 км проблемных участков. Всего протяженность сетей канализации на территории города составляет 185 км.

На сегодняшний день промыты сети канализации кварталов: А, 50, 33, 45, 53, 130, 142, 46, 47, коллектор № 2 от ГНС-2 по ул.Свердлова до ул.Курашова. Еженедельно АО «Водоканал» предоставляет в администрацию города график работ на неделю. Так, до конца текущей недели планово планируется промыть следующие участки: 6 июля – 47 квартал, ул.Лермонтова, 34 — ул.Свердлова,18; 7 июля – 142 квартал, ул.Северная, 10- ул.Губина,3; 8 июля – 128 квартал, ул.Курашова, 27/1 – 31; 9 июля – 47 квартал, ул.Халтурина,15 – ГНС-2 по ул.Свердлова. По всем вопросам можно обращаться круглосуточно в диспетчерскую службу по тел.49-34-04.

Первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников 6 июля провел рабочее совещание по вопросам промывки сетей канализации. На совещании заместитель директора АО «Водоканал» Сергей Диденко сообщил, что ежедневно им приходится сталкиваться с негативной реакцией жителей, которые жалуются на шум в ночное время и вызывают правоохранительные органы, которые, в свою очередь, приезжают на место и запрещают проводить технические работы ночью.

В связи со сложившейся ситуацией, АО «Водоканал» и Окружная администрация г.Якутска обращаются к горожанам и гостям столицы с пониманием отнестись к проведению работ по промывке сетей канализации. От своевременной прочистки канализационных сетей от накопившихся жировых отложений, песка и другой грязи, зависит восстановление пропускной способности труб, что положительно влияет на их эксплуатацию в зимний период.