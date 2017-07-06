Подготовка к зиме: многоквартирные дома столицы начинают получать паспорта готовности

В Якутске идет активная подготовка к зимнему отопительному сезону. 6 июля в Большом зале Окружной администрации первый заместитель главы города Дмитрий Садовников провел заседание очередного оперативного штаба.

Штаб прошел с участием управлений округов и пригородов, ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунальной отрасли.

Округа и пригороды отчитались о проделанной работе в части промывки отопительной и канализационной системы многоквартирных жилых домов. Лидирующие позиции занимают Гагаринский, Губинский и Октябрьский округа. В Гагаринском округе работы идут с опережением графика. Показатели промывки отопительных систем жилого фонда составляют 67%. В Губинском округе — 71%, в Октябрьском округе — 80%.

Среди отстающих числятся Автодорожный, Промышленный, Сайсарский и Строительный округа. «В Автодорожном округе картину портят управляющие компании «Ирмак» и «Сырдах». Если они не справляются со своими обязанности, управление округа должно провести общее собрание жильцов многоквартирных домов, которые обслуживают управляющие компании, и принять решение об отказе от их услуг. С частными компаниями мы провели работу, по итогам июля за отставание от графика подготовительных работ, ответственность будут нести непосредственно начальники управлений округов и пригородов», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

В пригородных селах промывка систем отопления идет согласно плана-графика и достигает показателей 60-70%. В селе Маган из 70 домов во всех домах проведена промывка всех систем отопления, показатель достиг 100%. Сейчас в пригородах идет работа по ревизии арматурных оборудований и агрегатов.

Непростая ситуация сложилась в микрорайоне Марха, где управляющая компания «Арктика Строй» для 12-ти квартирных жилых домов по ул. Совхозная, 8 и 9, должна установить канализационные трубы для стока использованной воды. Администрации Мархи поручено провести совещание с участием специалистов профильных структур и управляющей компании для оперативного решения вопроса.

В ходе штаба были даны указания о разъяснительной работе с населением и управляющими компаниями о проведении АО «Водоканал» промывки канализационных сетей. График будет еженедельно обновляться, в связи с этим, управления округов должны усилить работу в части информирования населения через средства массовой информации и управляющие компании. «От промывки канализационных сетей будет напрямую зависеть отопительный сезон 2017-2018 года. Люди должны с пониманием отнестись к проводимой работе, ведь все это делается для того, чтобы зима у нас прошла спокойно, без аварийных ситуаций», — подчеркнул Дмитрий Садовников.