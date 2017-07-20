Подготовка к зиме Центральными электросетями будет завершена в ноябре

В ЦЭС подготовка к зиме идет в плановом режиме

В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 годов проходит в плановом режиме. Полный объем работ планируется завершить к концу ноября 2017 года.

На сегодняшний день Центральные электрические сети с опережением произвели ремонт двадцати трёх трансформаторов 6-10/0,4 кВ и двух трансформаторов 35 кВ, выполнили капитальный ремонт трансформатора подстанции «Участок Юр» Эльдиканского района электрических сетей.

В полном объеме произведен капитальный ремонт линии 102 ВЛ-110 кВ, Л-42 ВЛ-35 кВ, Л-41 ВЛ-35кВ и Л-Табага ВЛ-10 кВ, что является гарантией обеспечения качественной электроэнергией населения Центральной Якутии.

В рамках выполнения годового графика технического обслуживания на 47% произведена проверка и профилактика средств релейной защиты. Помимо этого, в течение месяца планируется приступить к ревизии электрообогрева приводов, баков масленых выключателей и помещений закрытых распределительных устройств.