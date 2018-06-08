Подготовка к Ысыаху Олонхо не останавливается ни на день

На текущий момент в завершающей стадии находится строительство урасы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Полным ходом идет возведение тюсюлгэ наслегов и предприятий. Установка 13 метрового древа АалЛуукМас ожидается в самое ближайшее время.

Администрацией МО «Алданский район» прорабатываются все организационные детали встречи и расположения делегаций из районов нашей Республики.

На выездном совещании 7 июня комиссия в составе руководителя дирекции по проведению Ысыаха Олонхо, заместителя главы Алданского района по социальным вопросам Игорь Сахно, заместителя главы района по экономике Александр Дудников, начальника службы управления строительством МО «Алданский район» Александр Жерносек, мэра г. Алдан Александр Бугай, заместителя директора Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Евгений Дубровский, директора благотворительного центра КЕМЕ Елена Трошкина, главы Беллетского эвенкийского национального наслега Нюргун Прокопьев, директора Алданского политехнического техникума Лилия Иванова обсудили очередные рабочие моменты. Окончательно определились с местом размещения площадки кузнецов, порядке обслуживания гостей в урасах, обсудили механизм подвоза продуктов питания, одобрили выполнение сроков отсыпки земляного полотна под укладку асфальта.Земляные работы ведут: Муниципальное унитарное предприятие алданского района «Алданские пассажирские перевозки» (руководитель Александр Мартынов) и ООО «СтройДорСервис» (руководитель Василий Суховерхов).8 июня дорожники приступят к укладке асфальта.

В субботу состоится очередное расширенное совещание с выездом на местность с присутствием руководителей предприятий, отделов и служб администрации