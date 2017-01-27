Юноши с нарушениями слуха готовятся к Первенству России по вольной борьбе

С 13 января 2017 года на базе центра спортивной подготовки «Триумф» проходят сборы по вольной борьбе среди юношей с нарушениями слуха. Среди участников сборов тринадцать обучающихся Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 1 вида – ИВАНОВ ДЭЛИ (6 класс), БЕРДЮГИН МАКСИМ (6 класс), САВВИНОВ БОГДАН (7 «б» класс), НИКОЛАЕВ ДЕНИС (7 «а» класс), ОМУКЧАНОВ ДИМА (7 «а» класс), ВИНОКУРОВ АНДРЕЙ (8 «а» класс»), ВАСИЛЬЕВ АЛЕША (8 «а» класс), БОРИСОВ САЙДАМ (8 «а» класс), КАРЛЕ СЛАВА (8 «в» класс), ПАВЛОВ ЮРА (8 «б» класс), ПОПОВ ИЛЬЯ (9 класс), ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР (11 класс) и РАКОВ ДАНИЛ (11 класс). С 30 января планируется заселение всей команды в ЦСП «Триумф» для более тщательной и упорной подготовки к Первенству России по вольной борьбе, которое пройдет с 16 по 19 февраля 2017 года. На Первенство России по вольной борьбе среди детей с нарушениями слуха съедутся спортсмены со всех уголков нашей необъятной России. Тренеры наших спортсменов, НИКОЛАЕВ Прокопий Дмитриевич и МАКАРОВ Эрчимэн Григорьевич, усиленно занимаются тренировкой ребят, их физической и эмоциональной подготовкой к такому важному событию.

Пожелаем спортсменам удачи и силы духа на предстоящих соревнованиях!