Подготовка к отопительному сезону в Алдане: «Проблемы у нас общие, и решать их надо сообща»

В Алданском районе впервые в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. специалисты АО «Теплоэнергосервис» провели день потребителя услуг ЖКХ. Любой желающий мог проконсультироваться по вопросам коммунального хозяйства.

На обращения жителей района отвечали гендиректор АО «Теплоэнергосервис» Илья Горбунов, и. о. директора Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис» Кирилл Балаганский, начальник управления реализации АО «Теплоэнергосервис» Сергей Захаров, а также представители управляющих компаний и местных администраций.

«Проблемы у нас общие, и решать их надо сообща», — подчеркнула начальник тепловой инспекции АО «Теплоэнергосервис» Анжела Дубинина, которая в этот день была готова дать исчерпывающие ответы на вопросы алданцев относительно приборов учета тепловой энергии. А то, что эти вопросы должны возникнуть, Анжела Дубинина была уверена: «Люди считают свои деньги», отметив, что среди филиалов АО «ТЭС» в республике самое большое количество приборов учета предъявляется именно в Алданском филиале. В прошлом году в Алданском районе их принято более 300.

«У нас очень сложно проходит отопительный сезон в Алдане, и одной из причин этого, мы считаем, является то, что мы в недостаточной мере владеем объективной информацией, — прокомментировал гендиректор АО «Теплоэнергосервис» Илья Горбунов. — Ситуацией владеют граждане, они живут в домах, чувствуют нашу работу, платят за наши услуги деньги, поэтому мы обязаны повернуться лицом к потребителю и выслушать от него оценку нашей работы. Тот, кто пришел сегодня, выдал нам оценку отрицательную». А задать свои вопросы руководству и специалистам АО «ТЭС» в этот день в Городской Дворец культуры, где проводилась акция, поспешили 16 жителей райцентра.

По четырем обращениям, причем, касавшимся не конкретных адресов, а целых улиц, решения были приняты оперативно. «В начале отопительного сезона увидим, будет ли достигнут результат или нет путем установки дополнительного оборудования, расходных насосов на тепловых пунктах. По некоторым адресам мы уже приступили или в ближайшее время приступим к перекладке теплосетей, восстановлению изоляции на тех участках трассы, которые ранее были заморожены, или тех трасс, где, как мы предполагаем, необходимо провести замеры, замены диаметров трубопроводов, посмотреть, где идут гидравлические потери», — отметил Илья Васильевич.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону — основной вопрос, который волнует и жителей, и глав поселений района. В этом году, по словам руководителя АО «ТЭС», на подготовку к осенне-зимнему периоду в Алданском районе выделено 240 млн рублей. Для сравнения: объем финансовых вложений при подготовке к ОЗП в прошлом году составил порядка 100 млн рублей, в 2015-2016 гг. – 90 млн рублей. «Тем не менее, мы понимаем, что, вкладывая огромные средства, возможно, где-то что-то упускаем, и эта встреча с потребителями поможет понять, что еще необходимо сделать дополнительно».

Своими впечатлениями от того, как прошла первая выездная акция АО «Теплоэнергосервис» в Алдане, поделился глава города Александр Бугай, резюмировав необходимость таких встреч с населением и подчеркнув, что все проблемы, которые в этот день озвучили жители, коммунальщики обязаны решить до начала отопительного сезона. На это надеются и алданцы, у которых накопилось немало вопросов к специалистам «Теплоэнергосервиса».

«Разговор получился конструктивным, до этого были одни отписки, — говорят жительницы улицы Быкова М. В. Громова и Л. Н. Абдрахимова, воспользовавшиеся возможностью напрямую обратиться к руководству АО «Теплоэнергосервис» по поводу замены старой рассыпающейся теплотрассы, более 30 лет не видевшей ни ревизии, ни ремонта, которым, увы, сегодня проблему не решить. — До начала отопительного сезона осталось немного времени, но до 20 августа нам пообещали по возможности приступить к работам». Со своей стороны жители домов даже готовы к частичному софинансированию, в том числе предлагают направить на эти цели средства, которые им должны вернуть после перерасчета за недополученную теплоэнергию в прошлом году.

Закончив прием в Алдане, коммунальщики направились на встречу с потребителями в Нижний Куранах и Томмот. И в дальнейшем день потребителя компания намерена проводить каждую первую пятницу месяца.