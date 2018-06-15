Подготовка к отопительному сезону идет по плану

14 июня первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников провел очередное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону.

В работе штаба приняли участие учреждения социальной сферы, в том числе представители Министерства здравоохранения Якутии. О подготовке к отопительному сезону отчитались Управление образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта города Якутска.

За лето предстоит провести промывку систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт и реконструкцию котельных всех социальных объектов города.

Так, на сегодняшний день в сфере образования по подготовке внутренних систем отопления заключены договоры на проведение ремонтных работ во всех 116 объектах. 26 объектов культуры подлежат паспортизации, начат ремонт в ДШИ № 1. На промывку системы отопления в подведомственных Управлению физической культуры учреждениях предусмотрено свыше 400 тысяч рублей, работы на этих объектах начнутся с середины июня 2018 года. Также в ходе заседания обсуждался вопрос ремонта объектов здравоохранения.