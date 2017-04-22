Подготовка к навигации в Осетрово, Киренске и Пеледуе оценена положительно!

Такое заключение поставила комиссия ОАО «ЛОРП» по итогам рабочей поездки В Пеледуйскую базу технической эксплуатации флота, Осетровский филиал, Киренский судоходный участок. Комиссия во главе с первым заместителем генерального директора Сергеем Емельяновым оценила ход подготовки к предстоящей навигации.

На встречах с коллективами предприятий руководители исполнительной дирекции ОАО «ЛОРП» осветили ряд вопросов в разрезе своей должностной направленности.

Как отметил главный инженер Виктор Шадрин, в этом году выморозочные работы завершены своевременно и выполнены качественно. Продолжаются судоремонтные работы и подготовка флота к сдаче в эксплуатацию. Также он вкратце рассказал о ходе реализации проекта по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи, о ходе модернизации и достройке флота по инвестсоглашениям с АО РИК. Виктор Шадрин довел до сведения о продолжении работ по исполнению п. 108 технического регламента – модернизации судов за счет собственных средств ОАО «ЛОРП», а также по переводу части флота под морской регистр. Кроме того, затронул вопросы о подготовке судов к предстоящему зимнему судоремонту.

Начальник управления по эксплуатации флота Юрий Бадин заострил внимание присутствующих на повышении эффективности работы флота, качественном и своевременном оформлении перевозочных документов, повышении ответственности плавсостава по вопросам приема груза, и, особенно, по уменьшению непроизводительных простоев флота под грузовыми операциями по вине грузоотправителей. По его словам, флот и экипаж ОАО «ЛОРП» полностью готовы к предстоящей навигации, которая начнется традиционно с малых рек — Амги и Вилюя.

В своем выступлении заместитель генерального директора по управлению персоналом Владимир Мякишев проинформировал о том, что приказом Генерального директора ОАО «ЛОРП» Сергея Ларионова с 1 мая 2017 года ожидается повышение заработной платы. Создана комиссия по разработке нового коллективного договора, в связи с завершением сроков предыдущего. В интересах работников в новом договоре будут включены дополнительные пункты. Еще одной хорошей новостью для флота является увеличение стоимости коллективного питания, которая в этом году будет увеличена, в сравнении с прошлым годом, на 5,7%. Также довел до сведения, что в состав ОАО «ЛОРП» вошел «Янский судоходный участок», созданный на базе «Янской транспортной компании».

Руководители ответили на вопросы работников филиала и выслушали их пожелания.

Кроме того, состоялось заслушивание капитанов и механиков транзитного флота по итогам навигации 2016 года, готовность экипажей к предстоящей навигации и их утверждение на должности. К сожалению, двое по состоянию здоровья не прошли аттестацию.

Капитаны и механики достойно ответили на вопросы комиссии, а также выразили свои пожелания о том, что в предстоящую навигацию весь флот будет обеспечен достаточным объемом работы.

Рабочая группа положительно оценила ход работ на теплоходах и цехах, -отставаний от графика не наблюдается.

Заслушан командный состав группы флота ЖБТЭФ

Аналогичное расширенное совещание прошло на неделе в Жатайской базе технической эксплуатации флота с участием руководящего состава исполнительной дирекции ОАО «ЛОРП».

15 капитанов отчитались о работе в навигацию прошлого года. По результатам заслушивания, комиссия озвучила ряд замечаний, которые необходимо устранить и не допустить в предстоящую навигацию. В некоторых судах по причине профнепригодности в навигацию -2017 будут заменены механики судна. Капитаны выразили пожелания о возможности замены компьютерной техники, о заблаговременном приобретении продуктов до вооружения и другие вопросы.

Руководство ОАО «ЛОРП» удовлетворительно оценило работу заслушанных капитанов и все 15 решением комиссии аттестованы. Следующий этап заслушивания состоится 25 апреля.