Поддержите благотворительную акцию «Корзинка добра»

В Якутске в рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства, продолжается благотворительная акция «Корзинка добра». Инициаторы акции — Общественная организация «Город добра» при Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

Благотворительная акция «Корзинка добра» проходит уже второй год. В прошлом году участники акции оказали помощь 113 семьям. Каждый неравнодушный горожанин может сделать подарок многодетной или попавшей в трудную жизненную ситуацию семье.

Активисты помогут вам найти семью, составить список продуктов и передать «Корзинку добра»!

На сегодняшний день в акции приняли участие Специализированный отдел службы судебных приставов, брейк-данс группа «Финт», учащиеся СОШ № 20 им. Ф.К. Попова, ДОШ «Витязь», Мисс РС (Я) Наталья Строева, участники деловой игры «Молодежь — энергия развития города Якутска» и горожане.

По состоянию на март 2018 года в рамках акции была оказана помощь продуктами питания 25 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Если вы решили стать участником благотворительной акции «Корзинка добра» можете обратиться по телефонам: 89241653506 или 40-88-46.