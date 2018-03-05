Поддержим Якутск во Всероссийском конкурсе социальной рекламы!

С 5 марта стартовало голосование Всероссийского конкурса социальной рекламы проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий «Реклама будущего». Организатор конкурса – Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант».

В конкурсе представлены работы, созданные в период с 2015 по 2018 год для и/или по заказу социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий.

На Всероссийский конкурс Якутск представил социальный проект «Друзей не бросают». Один из инициаторов проекта, общественник Александр Захаров-ЯКНК рассказал, что на Всероссийский конкурс «Реклама Будущего» отправлены баннеры с социальной рекламой, побуждающие людей к ответственному и бережному отношению к своим питомцам. «Я являюсь членом Общественного совета по регулированию численности безнадзорных домашних животных, который занимается широким спектром вопросов, начиная от освещения деятельности Пункта передержки безнадзорных животных, и заканчивая вопросами поиска новых хозяев для брошенных собак и кошек. В прошлом году Общественный совет для пропаганды и популяризации ответственного отношения к животным изготовила информационные баннеры, которые были размещены в разных частях города: по Вилюйскому тракту, по ул. Чернышевского, в районе Аэропорта», — отмечает Александр.

Информационные баннеры в рамках Года добра были изготовлены ООО «Нью Вижн». Информационные баннеры размещались в целях воспитания у горожан ответственного отношения к домашним питомцам, найти себе в Пункте передержки безнадзорных животных верного друга и взять его на воспитание.

Благодаря социальной рекламе по итогам 2017 года горожане из Пункта передержки взяли более одной тысячи животных, а это значит, что у собак и кошек появились новые любящие хозяева.

Проголосовать за социальный проект города Якутска «Друзей не бросают» можно через социальную сеть «Facebook» в разделе участники, где необходимо выбрать номинацию «ПРИНТ» и на третьей странице отдать свой голос за проект города Якутска, http://adfuture.ru/works/view/96

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Реклама Будущего» состоится в марте – апреле 2018 года.

Финалисты конкурса будут награждены дипломами.

По номинациям «Принт», «Инновации и новые медиа», «Видео/аудио», «Эмбиент», «Кампания», «Медиа-эффективность», «Импакт/социальное воздействие» победителям также будут вручены дипломы.

Гран-при конкурса учреждено по трем номинациям: «За коммуникативную эффективность», «За медиа-эффективность», «За итоговую эффективность».

В рамках международного партнерства с ежегодной выставкой «Социальная реклама мира» международного фестиваля рекламы AD STARS работы-финалисты будут размещены на стенде российской экспозиции «Лучшая социальная реклама России».