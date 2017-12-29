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Общество
29 декабря 2017, 11:20
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«Подарок» под Новый год от авиакомпании «Якутия»

Неприятный «подарок» накануне Нового года получили шесть пассажиров авиакомпании «Якутия», пытавшиеся вылететь из Якутска в Батагай. Об этом они рассказывают в своем письме, опубликованном в популярном паблике Сrimlife_yakutia.    

«28 декабря нас, шестерых пассажиров рейса №4423 по маршруту Якутск-Батагай, сняли с рейса ссылаясь на, что у них перегруз в связи с тем, что они везут полную заправку топлива. Ранее они делали дозаправку в Батагае, а теперь возят с собой.

В таком случае, почему не продают ограниченное количество билетов и не следят за перевесом пассажиров? Раз продано 42 билета, все 42 пассажира должны были улететь.

Мы подошли на регистрацию, как и полагается за 2 часа, более того я и два моих попутчика прошли регистрацию, но нас не взяли в самолёт. Из троих человек сказали, что возьмут одного, почему мы должны ещё и разделяться или ещё может «тянуть жребий»?

Представитель авиакомпании «Якутия» сказал, что перегруз на борту -140 кило. Значит -140 кг можно, а остальных выкинуть?

Точно с таким же безразличием отнёсся к нам старший представитель авиакомпании, который даже отказывался записывать наши номера телефонов, потому что у него завтра выходной. Почему заранее не учли возможные риски, перегрузы-перевесы? И такая картина — это не единичный случай, это происходит ежедневно и по многим направлениям.

Ни для кого не секрет, что под Новый год завоз в северные районы — это настоящая золотая жила. Так и здесь, работники авиакомпании ежедневно перевозят груз ИП, летчики возят товары, т.е. используют самолеты в своих личных целях, пренебрегая своими пассажирами. И это сервис?

Ни один работников из авиакомпании,с которым мы пытались поговорить, не встретил нас добродушно, для них это ежедневная стандартная ситуация. Как принять меры, чтоб урегулировать этот вопрос?

Пользуясь тем, что нет конкуренции, данная авиакомпания переходит уже все грани дозволенного, что летом, что зимой, да ещё и билеты у них невозвратные. В результате вылет пассажиров перенесли на следующий день, да ещё не прямым рейсом, а по маршруту Якутск-Депутатский-Батагай ( практически вдвойне увеличилось время полёта).А ведь многим пассажирам ещё нужно добраться до своих населённых пунктов, до которых в северных районах по 8-12 часов езды.

Вот такой подарок под Новый год от авиакомпании «Якутия»

 

«Надеемся, руководство авиакомпании объяснит сложившуюся ситуацию. Почему пассажиров, купивших авиабилеты, сняли с рейса? Имели ли право сотрудники «Якутии» так поступать и откуда взялись эти «лишние» килограммы?» — резюмирует РИГ SAKHAPRESS.RU.

 

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Источник: http://sakhapress.ru/archives/231375
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