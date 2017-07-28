Подарок от фей

Акция «Золушка» прошла в Центре «Берегиня».

Акция прошла в виде мастер-класса по макияжу и парикмахерскому искусству от известных визажистов нашего города Марии Исаковой, Светланы Оленовой мастерская красоты «Туя» и Маргариты Чечебутовой «Beauty by Rita». Данное мероприятие не оставило равнодушной ни одну девочку, ведь макияж для девушек и женщин, очень важен, косметические средства позволяют скрыть мелкие недостатки и подчеркнуть достоинства.

Визажисты показали, как нужно правильно наносить тон, подчеркнуть брови, глаза и губы, а также провели консультацию о том, какие средства и инструменты нужно использовать, чтобы сделать макияж лучше и аккуратнее. Девочки очень внимательно и увлеченно слушали советы, а все потому, что они сами выступали в роли моделей, и макияж наносился индивидуально, учитывая все особенности лица каждой модели. Маленькие модели преобразились в волшебных фей, а девочки постарше превратились в настоящих принцесс.

В завершение мастер-класса всем девочкам были вручены наборы декоративной косметики от наших социальных партнеров мультибрендового магазина «Skintime», Изабеллы Колодезниковой «_bella_ykt» и Валентины Фроловой «Фаберлик».

Управление Автодорожного округа выражает благодарность за поддержку в проведении акции «Золушка» визажистам Марии Исаковой, Светлане Оленовой и Маргарите Чечебутовой. А также за предоставленные подарки отдельное спасибо магазину «Skintime», Валентине Фроловой «Фаберлик» и Изабелле Колодезниковой «_bella_ykt». Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем Вам творческого вдохновения, успеха и процветания! Вы делаете наш мир красивее!