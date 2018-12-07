Начало декабря, и якутяне в ожидании Нового года. В преддверии праздника все уже задаются вопросами. Как прошел этот год? Что я могу подарить близким? Как встретить 2019 год, чтобы он был благополучным и удачливым?

Благотворительный фонд «Харысхал» запустил акцию «Подари добро на Новый год». Каждый якутянин в канун нового 2019 года может совершить доброе дело, пожертвовав всего 100 рублей в помощь детям с инвалидностью. Все участники в благодарность получают оберег на предстоящий год, созданный народным мастером, философом, академиком Академии духовности РС (Я) Неустроевым Борисом Федоровичем — Мандар Уус.

Мы сделали оберег, собрав его теплые слова и символ, нарисованный им специально для фонда в 2011 году. Это священный круг, в центре которого знак Солнца, узоры Цветка жизни и благополучия. Знак окружен орнаментом в виде косых линий, означающих защиту. Вокруг основного знака – узоры, символизирующие развитие и готовность к будущей жизни. Все узоры защищены знаком верховного божества Айыы – пятью четырехугольниками, соединенных углами. И вся эта символика ограждена тройной защитой.

Борис Федорович — Мандар Уус поддержал новогодний проект фонда. По его словам, именно добрые дела помогут людям завершить год и удачно начать новый.

Акция «Подари добро на Новый год» проходит с 1 декабря по 10 января. Каждый может получить подарок-оберег в сети супермаркетов «АЛМАЗ», пожертвовав 100 рублей благотворительному фонду «Харысхал». Все средства будут направлены на создание и развитие кружков для детей с инвалидностью.