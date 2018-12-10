Подарите своим близким сертификат от санатория «Абырал»

Многие задаются вопросом, что подарить своим пожилым родителям на праздник или юбилей, чем порадовать пенсионеров, как сделать их жизнь интереснее и ярче? И, действительно, зачастую дедушки и бабушки проводят время дома перед телевизором и выходят из дома лишь в магазин или поликлинику.

Лучший подарок родителям – это здоровье. Идеальный вариант для родителей — это путевка в санаторий. Разве не достойны ваши близкие того, чтобы провести несколько дней на свежем воздухе, в комфортных условиях, с замечательным питанием и подправить здоровье, наслаждаясь красотой природы и необычной обстановкой?

У такого подарка сплошные плюсы — укрепляет здоровье, продлевает молодость, заряжает оптимизмом, дает сил на внуков! Впереди куча праздников. Да и перед садово-огородными работами не мешает подзарядиться.

Проявите заботу о своих родителях, приобретя подарочный сертификат в санаторий «Абырал» и подарите им отличное самочувствие на целый год. Здравница является отличным местом для того, чтобы по-настоящему расслабиться и с пользой отдохнуть.

С заботой о самых дорогих для вас людей составлен оздоровительный комплекс с учетом возрастных особенностей. Процедуры, направлены на укрепление нервной системы, снятия мышечного напряжения, оздоровления органов дыхания. Комплекс медицинских услуг и природные факторы сделают отдых ваших родителей незабываемым, а любителей спорта порадует наличие тренажёрного зала, зала ЛФК.

Вы можете приобрести путевку как на одного, так и для двоих. В стоимость путевки включено: проживание в номере со всеми удобствами; лечебная программа; четырехразовое питание; культурно – развлекательная программа.

Если вы успеете приобрести путевку до конца 2018 года, то приобретете путевку со скидкой 20%, что составляет 2800 рублей в сутки. Для приобретения путевки обращайтесь в отдел реализации путёвок по телефонам: 36-91-58, 36-93-39, 36-92-61, 8-914-227-30-82.