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Общество
5 декабря 2018, 20:55
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Подарите частичку новогоднего тепла детям с супермаркетом Алмаз!

Заместитель генерального директора сети супермаркетов «Алмаз» Туйара Алексеева призывает поделиться частичкой новогоднего тепла с детьми

Впереди мой любимый праздник Новый год. Мы все его ждём с детским нетерпением, планируем подарки, думаем, как накрыть стол.

 

 

И в ожидании новогодней радости я прошу вас не забывать о тех, кому важна наша помощь и поддержка. Мы в наших супермаркетах «Алмаз» начали собирать пожертвования в Благотворительный Фонд «Харысхал» по 100 рублей через наши кассы. Все собранные средства будут переданы в Фонд «Харысхал» для помощи детям с инвалидностью.

 

 

Плюс сеть «Алмаз» добавит 20 процентов сверх собранной суммы. Каждый, кто передаст 100 рублей, получит в подарок благодарность и оберег-харысхал с благословением от народного мастера Мандар Уус на 2019 год. Оберег можно будет вложить в кошелек и носить с собой. Давайте соберём средства детям, на Новый год нужно дарить чудо!

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Впереди мой любимый праздник, Новый год. Мы все его ждём с детским нетерпением, планируем подарки, думаем, как накрыть стол. И в ожидании новогодней радости я прошу вас не забывать о тех, кому важна наша помощь и поддержка. Мы в наших супермаркетах «Алмаз» начали собирать пожертвования в Благотворительный Фонд «Харысхал» по 100 рублей через наши кассы. Все собранные средства будут переданы в Фонд «Харысхал» для помощи детям с инвалидностью. Плюс сеть «Алмаз» добавит 20 процентов сверх собранной суммы. Каждый, кто передаст 100 рублей, получит в подарок благодарность и оберег-харысхал с благословением от народного мастера Мандар Уус на 2019 год. Оберег можно будет вложить в кошелек и носить с собой. Давайте соберём средства детям, на Новый год нужно дарить чудо!#человектруда #подаридобронановыйгод

A post shared by Туйара Алексеева (@tuyaraalex77) on

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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