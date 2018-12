Подарите частичку новогоднего тепла детям с супермаркетом Алмаз!

View this post on Instagram

Впереди мой любимый праздник, Новый год. Мы все его ждём с детским нетерпением, планируем подарки, думаем, как накрыть стол. И в ожидании новогодней радости я прошу вас не забывать о тех, кому важна наша помощь и поддержка. Мы в наших супермаркетах «Алмаз» начали собирать пожертвования в Благотворительный Фонд «Харысхал» по 100 рублей через наши кассы. Все собранные средства будут переданы в Фонд «Харысхал» для помощи детям с инвалидностью. Плюс сеть «Алмаз» добавит 20 процентов сверх собранной суммы. Каждый, кто передаст 100 рублей, получит в подарок благодарность и оберег-харысхал с благословением от народного мастера Мандар Уус на 2019 год. Оберег можно будет вложить в кошелек и носить с собой. Давайте соберём средства детям, на Новый год нужно дарить чудо!#человектруда #подаридобронановыйгод