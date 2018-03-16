Под Якутском нашли слиток с «золотого» самолета

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Сегодня было опубликовано видео на котором, предположительно, найден слиток.
Напомним, что грузовой самолет АН-12 авиакомпании «Нимбус» вез на своем борту золото, общим весом 9 тысяч кг. При взлете самолета воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Вследствие чего из самолета частично рассыпался драгоценный груз. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.
Рассыпавшиеся слитки представляют собой сплав Доре, в который входят серебро и золото.
Карта местности, где рассыпалось золото.
Мужчина, нашедший слиток, радостно комментирует:
Парни нашли два слитка, я хоть один нашел.
Источник: Сетевое издания SAKHALIFE.RU.