Под Якутском нашли слиток с «золотого» самолета

Сегодня было опубликовано видео на котором, предположительно, найден слиток.

Напомним, что грузовой самолет АН-12 авиакомпании «Нимбус» вез на своем борту золото, общим весом 9 тысяч кг. При взлете самолета воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Вследствие чего из самолета частично рассыпался драгоценный груз. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

Рассыпавшиеся слитки представляют собой сплав Доре, в который входят серебро и золото.

Карта местности, где рассыпалось золото.

Мужчина, нашедший слиток, радостно комментирует: