Под Якутском медведь вышел на «прогулку»

В пригороде Якутска медведь вышел на дорогу. По словам очевидцев, это произошло в среду на Маганском тракте. Автомобилисты включили камеры телефонов и выложили видео в сеть.

Руководитель департамента охотничьего хозяйства Якутии Николай Додохов сообщил News.Ykt.Ru, что медведь пойман и не представляет опасности. Медведь, по его словам, принадлежит местному жителю, который получил животное от представителей амурского цирка.

«Медведь дрессированный, цирковой. Сейчас отправили запрос хозяину животного, будем разбираться», – сказал Додохов.

«Летом амурский цирк оставил медведя нам на передержку. Сейчас зима, он не спал и мы решили показать его ветеринару. Вытащили из клетки, а он снял ошейник и убежал», – сказал руководитель клуба любителей охотничьих собак «Байанай» Юрий Данилов.

Местные жители говорят, что в питомнике собак натравливали на медведя.