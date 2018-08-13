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Под ключ: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» готовит к сдаче новые объекты

Когда ровно полгода назад, накануне 27-летия с момента создания ООО «Ассоциация строителей АЯМ», мы встретились с исполнительным директором предприятия Егором Алексеевичем Фроловым, одной из тем нашей беседы стало то направление деятельности предприятия, которое касается строительных работ. И когда как не накануне Дня строителя вновь вернуться к разговору об этой важнейшей сфере, ведь даже в самом названии компании звучит эта важная профессия.

Конечно, главным объектом для предприятия, осуществляющего переработку грузов, сейчас является строительство погрузо-разгрузочного комплекса в Нижнем Бестяхе. Его главная особенность в том, что это сооружение позволит компании перерабатывать грузы при очень низких температурах наружного воздуха. Растущий грузопоток и расширение комплекса услуг, предоставляемых компанией-переработчиком, не позволяет замереть жизни узла переработки из-за погодных условий. Строение длиной 200 и шириной более 20 метров, позволяющее поставить внутрь вагон, сделает возможным круглогодично вести работы по переработке и не допускать простоев.

– Комплекс строится за счет средств предприятия, и делаем мы его, конечно, с душой, – говорит Егор Фролов. – В этом сезоне полностью вышли из нулевого цикла строительства, отсыпана площадка, установлены сваи, сейчас подрядная организация занимается на объекте заливкой бетона, заказаны металлоконструкции для каркаса здания, а также башенные краны.

Жилищное строительство – яркий показатель того, что населенный пункт, где оно ведется, живет и развивается. Еще каких-то 10 лет назад мы радовались первым новостройкам, появлявшимся на улицах Алдана, Томмота после долгого перерыва. За довольно короткое время в наших населенных пунктах во весь рост встали разноцветные многоквартирники, построенные по разным программам и направлениям. Есть среди них и такие, которые возводятся для того или иного ведомства, предприятия, где квартиры могут получить работающие на них специалисты. Вот и дом, который с невероятной, на взгляд обывателя, скоростью поднялся с начала строительного сезона от фундамента до высоты пятого этажа в Алдане по адресу Гагарина, 10, ООО «Ассоциация строителей АЯМ» строит  для своих сотрудников. Монолит на днях уже будет заведен под крышу, начнутся внутренние отделочные работы.  К слову, как и у дома, который строила эта же фирма-подрядчик «Бетон-М» неподалеку – на ул. Маяковского, здесь будет подземная стоянка для автомобилей.

— Большой плюс: на объекте работают местные подрядчики, с ними «Ассоциация строителей АЯМ» сотрудничает на постоянной основе, ведущие наружные и внутренние работы фирмы хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, многие материалы,  производятся в Алдане, что тоже ускоряет темп возведения дома. Строительство ведется в сжатые сроки, однако, к ним компания была готова. Приобретены необходимые комплектующие. Возможно, уже в декабре 2018-го мы сможем сдать дом в эксплуатацию, — рассказывает исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Другой объект предприятия – два дома по ул. Кирова в Томмоте – возведены в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По ряду причин ввести их в эксплуатацию в прошлом году не получилось, но, как заверил нас руководитель предприятия, сейчас объекты полностью готовы к сдаче, и вскоре в него переедут счастливые новоселы.

Хозяйственное отношение – пожалуй, своего рода кредо для предприятия, это в равной степени относится и к сдаваемому в аренду имуществу, и к вспомогательным объектам производства: так проведены работы по приведению в порядок  внешнего вида одной из торговых точек, гаражей, склада в Томмоте, где обновлены кровля, обшиты металлом помещения, проведены новые трассы.

Говоря о строительстве, нельзя не упомянуть и того, что касается обустройства дорог. Контрактные обязательства ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в этом сезоне – реконструкция дорожного полотна Томмот – мкр. Алекссевск. 4,5 км пути, которые пришли в плачевное состояние в связи с ведением вблизи него строительства крупной электроподстанции, до конца строительного сезона оденутся в асфальт. Проект позволяет сказать, что качество дорожного полотна будет не хуже того, что укладывается на федеральной трассе, заверил Е. Фролов. Ведутся работы и по ул. Юбилейной в Нижнем Куранахе.

В рамках муниципально-частного партнерства заасфальтированы улицы Гагарина и Маяковского, благоустроена площадь вокруг будущего торгового центра на Октябрьской, 25.

Не без гордости Егор Алексеевич рассказал о социально значимых объектах, за работу над которыми взялось ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Один из них – комплекс строений в Томмоте, в их числе – помещение для ЗАГСа.

«АР» уже писал о том, что у томмотской ребятни вскоре появится крытый хоккейный корт. Большой и значимый объект решением руководства компании начал строиться на территории стадиона правобережного Томмота. Уже практически полностью сооружен его каркас, началась обшивка здания металлом. Впереди важнейшая задача – приобретение оборудования, установка хоккейной коробки и трибун. Спортивное сооружение после завершения строительства будет передано администрации МО «Город Томмот».

– Корт будет сделан по всем существующим стандартам, при его возведении мы держали связь с профильными специалистами. Есть и будущий тренер, который возьмется за создание юной хоккейной команды. Если честно, хочу, чтобы и мой сын занимался на этом корте, – прокомментировал Егор Фролов.

Сжатые сроки сезона, нередко те или иные корректировки запланированных работ, соблюдение ритма и сроков стройки – все это привычно для тех, кто имеет дело со строительством в наших широтах. Поэтому так важно, чтобы работа шла, как по нотам, и была команда, которой это под силу. Среди таких сотрудников – главный инженер «Ассоциации строителей АЯМ» С. Ю. Григорьев, начальник участка в Нижнем Бестяхе Н. А. Попов, начальник службы материально-технического снабжения К. Сидоренко. Должный контроль качества строительства осуществляет начальник ПТО, специалист с большим опытом С. Ю. Уварова, отметил исполнительный директор.

Подводя итог беседе, Егор Фролов поздравил всех с Днем строителя, пожелав здоровья, благополучия и процветания.

Источник: Ирина Виноградова.
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