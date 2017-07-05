Почти у 30% судов задержан выход в навигацию

По состоянию на 1 июля 2017 на территории республики специалистами Управления Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия) с целью выдачи судового санитарного свидетельства на право плавания, по заявкам судовладельцев обследовано 438 водных судов, что составляет 87,6% от поданных заявок. Выдано 419 судовых санитарных свидетельств, выход в навигацию временно был задержан у 29,6% водных судов из-за выявленных нарушений санитарных норм и правил или отсутствия лабораторных исследований питьевой воды.

Наибольшее количество водных судов предъявлено в Ленском районе – 97 ед., в Верхнеколымском районе – 39 ед., в Усть-Янском районе – 26 ед., в Олекминском районе — 18 ед.

В г. Якутске в рамках приемки флота в навигацию обследовано — 161 ед. флота, из них ОАО «ЛОРП» — 61 ед., Якутский район водных путей и судоходства ФБУ «Администрация Ленского бассейна» — 32 ед., ООО СК «Якутск» — 22 ед.