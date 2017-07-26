Почти миллион рублей похитил директор школы в Усть-Нере

Вынесен приговор директору школы в Оймяконском районе. Пользуясь своим служебным положением, он совершил хищение денежных средств из бюджета.

Так, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Оймяконскому району и УФСБ России по Республике Саха (Якутия) было установлено, что данный руководитель предоставлял в централизованную бухгалтерию заведомо ложные сведения о выполнении тремя педагогами ряда работ, которые не соответствовали действительности.

Начисленную таким образом заработную плату руководитель учреждения получал лично. Ущерб, нанесенный злоумышленником бюджету района, составил свыше 870 000 рублей.

На основании материалов процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

13 июля Оймяконским районным судом был вынесен приговор в отношении обвиняемого в виде штрафа.