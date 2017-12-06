Почти две сотни жителей Хангаласского улуса переселились в новые красочные дома

В Хангаласском улусе активно реализуется Программа переселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Только в 2017 году 179 человек из 14 аварийных домов получили ключи от новой квартиры. Администрация улуса решает задачу по дальнейшему обеспечению людей новым жильем путем заключения муниципальных контрактов с застройщиками. В уходящем году в улусе приобретено также 77 квартир, в которых новые жильцы справили новоселья. Работа по расселению жителей из аварийных и ветхих домов продолжается.

В Покровске в глаза бросаются новые дома, возведенные на берегу Лены. Ключи от только что отстроенных домов жильцы получили в конце сентября.

Заметим, что дома с яркими рисунками выгодно отличаются от остальных. Тут же есть уютная детская площадка.

Радуется новой квартире Наталья Анферова. «Я даже не верила, что стала обладателем благоустроенной квартиры. Мы всю жизнь жили в ветхом доме, стояли на очереди по улучшению жилья. И вот, получили квартиру в новом доме. Главное, наш дом стоит в центре города, поэтому до детского садика близко. Вообще все очень удобно и красиво», — сказала хозяйка квартиры. Отметим, что квартиры были сданы с полной отделкой.

Справили новоселье не только жители города Покровска, но и села Качикатцы и поселка Мохсоголлох.