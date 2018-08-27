Почти 500 человек досрочно проголосовали в Якутии

В Якутии продолжается досрочное голосование. На 27 августа в республике проголосовало 497 человек в шести районах, сообщили ЯСИА в ЦИК Якутии. Всего досрочным голосованием будет охвачено более 4 тысяч избирателей.

«На сегодня проголосовали 497 человек в Оймяконском, Жиганском, Томпонском, Нерюнгринском, Алданском и Усть-Майском районах Якутии. Всего досрочным голосованием будут охвачены 27 районов республики», — прокомментировали ЯСИА в Центризбиркоме РС(Я).

В настоящее время доставка избирательных урн до голосующих осуществляется наземным транспортом, авиация не подключена. Задействовать воздушный транспорт планируется в последних числах августа – начале сентября для обеспечения голосования в труднодоступных местах – оленеводческих стадах, участках золотодобычи. При помощи авиации будет обеспечено голосование 1406 избирателей.

Напомним, досрочное голосование стартовало в Якутии 19 августа и продлится до 5 сентября. Им будут охвачены 4312 избирателей в 27 районах Якутии. Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 20 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.