Почти 22 тысячи заявок на гектар подали жители недальневосточных регионов России

В числе лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

Жители 78 российских регионов подали почти 22 тысячи заявок на «дальневосточные гектары». В числе лидеров — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Министерство развития Дальнего Востока.

Земли Дальнего Востока продолжают обретать потенциальных и реальных получателей своих гектаров. На сегодняшний день подано более 97,7 тысяч заявок на «дальневосточный гектар», большая часть заявлений от жителей дальневосточных регионов, почти 22 тысячи приходится на другие российские субъекты. В списке – 78 регионов РФ.

«В топ-5 недальневосточных регионов вошли Москва и Московская область, их жителями подано почти 3 тысячи заявок. Около тысячи заявлений поступило из Санкт-Петербурга. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область и Краснодарский край», — отметил заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Он подчеркнул, что 25,2 тысячи участков уже отданы в пользование.

Напомним, с 1 февраля получить гектар на Дальнем Востоке может любой житель России. Вскоре заявления от граждан на получение «дальневосточных гектаров» будут принимать МФЦ на всей территории страны.

Как отметил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.