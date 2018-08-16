Почта возместила ущерб и уволила начальника, присваивавшего чужую зарплату

В Якутии начальник почты присвоила чужую зарплату — согласно материалам прокурорской проверки, при поступлении заработной платы заявительницы в отделение почтовой связи, руководитель данного отделения, не доводя ее до получателя, совершала их хищение путем присвоения. Сумма причиненного заявителю ущерба составила около 34 тыс.рублей.

УФПС Республики Саха (Якутия) сообщает, что материальный ущерб пострадавшей возмещен. Сотрудница, допустившая правонарушение, уволена. Аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами Филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.