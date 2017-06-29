Почта России пресекла крупную мошенническую схему отправки «серой почты»

Сотрудниками службы безопасности Почты России проведена масштабная операция по выявлению и пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений. Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей. Все материалы по данным фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Вброс «серой почты» осуществлялся крупным консолидатором (прим. — посредник между отправителями и Почтой России) коммерческой компанией ООО «Экспресс» (г. Москва).

В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица прижелезнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево.

В результате внедрения на предприятии современных IT-систем в процесс обработки почтовой корреспонденции и тщательного анализа поступающих данных о количестве и маршрутах доставки почтовых отправлений удалось выявить значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых емкостей (контейнеров) с «серой почтой».

На всех изъятых отправлениях имеется оттиск франкировальной машины, принадлежащей ООО «Экспресс». Важно отметить, что это устаревшая модель франкмашины, которая не передает данные на централизованные серверы Почты России. Накануне вступления в силу приказа о переходе всех владельцев франкировальных машин на новое оборудование, злоумышленники стараются в оставшееся время провести максимальный объем неоплаченных рассылок. Почта России прекращает с данной компанией-консолидатором все договорные отношения и будет настаивать на отзыве у нее лицензии на использование франкировальной машины.