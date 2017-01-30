«Почетна и завидна ваша роль…»

Государственный концертный оркестр Якутии преподнес алданским зрителям очередной сюрприз 28 января, в день празднования восточного Нового года.

Неиссякаемая фантазия артистов была представлена феерическим представлением под названием «Мульти-шоу», премьера которого состоялась 13 января. По многочисленным просьбам друзей программа была мастерски адаптирована солистом и ведущим оркестра, Заслуженным артистом РС (Я) Александром КОРОЛЕВЫМ, благодаря чему сказочный мюзикл приобрел иную окраску.

Алданцам не впервой видеть любимых артистов не только за любимым инструментом, но и перевоплощенных в тех или иных героев. Примером тому служат музыкальные сказки «Теремок», «Емеля», «Муха-цокотуха», «Незнайка в стране мульти-пульти» и многие другие. Участие коллектива в Рождественском представлении, устроенном алданским Благочинием (инициатор и главный организатор Иеромонах МАКАРИЙ (Золотавин); режиссер — Заслуженный работник культуры РС (Я) Елена ВОРОНКОВА), где оркестранты одновременно исполнили главные актерские роли и обеспечили музыкальное сопровождение спектакля — очередное подтверждение профессионального уровня коллектива.

«Особенностью всех наших музыкальных сказок является то, что маленькие зрители вовлечены в сам процесс музыкального действия. Ребятам предоставляется возможность принять участие в шумовом оркестре, впервые взяв в руки бубен, ложки, треугольник, трещотку и другие инструменты. Часто эти дети всерьез задумываются над тем, чтобы начать заниматься музыкой. Надо отметить, что такие сказки проходят в рамках республиканского проекта «Музыка для всех»», — поясняет дирижер оркестра, Отличник культуры РС (Я) Юлия ШВЕЦОВА.

В этот вечер зритель открыл для себя вокальные таланты любимых артистов. Блестяще исполнили партии влюблённый Трубадур, он же Водяной (заслуженный артист Якутии Дмитрий ШВЕЦОВ); Царь-олигарх (отличник культуры Вадим ФАСИЙ) с Принцессой (Валентина СВИДЕРСКАЯ); залихватские Разбойники во главе с Атаманшей (Анатолий СИТНИКОВ, Александр КОРОЛЕВ, Арсений ЛЕВШОВ и отличник культуры РС (Я) Яна ДОЛГУШИНА); недремлющая, но проспавшая в нужный момент Охрана (Александр РЕЗНИКОВ, Анатолий СИТНИКОВ, Александр КОРОЛЕВ); веселые Бабки-Ёжки, подарившие зрителям не только положительные эмоции, но и незабываемые предсказания на грядущий год. Их роли сыграли Кристина НИХТИ, Сабина ШИЛЬНИКОВА и Арсений ЛЕВШОВ. Примечательно, что дарить на новогодних концертах конфеты с предсказаниями на будущий год стало доброй традицией. Завсегдатаи с улыбкой говорят, что добрые пророчества из рук друзей сбываются на все 100%, приводя удивительные жизненные примеры.



Сюжет «Мульти-шоу» был интересен и непредсказуем. В этот вечер зрители побывали на Северном полюсе у медвежонка Умки (Эвелина ШВЕЦОВА) с его заботливой мамой Медведицей (отличник культуры РС (Я) Оксана ГАВРИЛИНА); в жаркой Бразилии с исполнителями зажигательного танца Bambolailo супругами Анной и Андреем ТУРЬЕВЫМИ. Благодарные зрители во весь голос подпевали зарубежным артистам (Владимир КОРЫТОВ, Дмитрий ШВЕЦОВ, Александр РЕЗНИКОВ); шагали «дорогою добра» вместе со Снегурочкой( Александра СИМАЕВА) и Дедом Морозом ( Александр КОРОЛЕВ).

В зрительном зале равнодушных не было, а усидеть на месте было очень трудно. Лишь уважение к соседям по ряду не позволяло сорваться с места в зажигательном танце под исполняемые мелодии, а попурри из любимых мелодий 60-х, 70-х так и подталкивало на коллективное пение в унисон с оркестром.

Наряду с популярными композициями в концерте прозвучало произведение «Сила Севера». Автор – известный в России композитор, дирижер шоу- оркестра «Русский стиль», виртуозный исполнитель на балалайке Дмитрий КАЛИНИН. Дирижер оркестра Ю. С. Швецова поделилась радостной новостью о том, что выдающийся музыкант примет участие в работе V Межрегионального конкурса исполнителей инструменталистов «Радуга севера», планируемого на 22-25 марта в г. Алдане. Это будет незабываемый мастер- класс для молодых исполнителей Дальнего Востока.

На премьере мюзикла 13 января апофеозом новогоднего концерта-шоу Государственного концертного оркестра Якутии состоялось вручение звания заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) СЕЛЕНЧУК Полине Михайловне, администратору оркестра, более 60 лет отдавшей служению культуре Алданского района.

Когда люди идут на концерт, они хотят отдохнуть, получить положительные эмоции, зарядиться духовной энергией. При этом они не задумываются, насколько ответственное дело – создание настроения; какие профессиональные секреты таятся за видимой красотой звучания, за наполняемостью залов зрителем, за созданием профессионального имиджа коллектива. А ведь про каждого из артистов можно сказать словами из мюзикла «Почетна и завидна ваша роль…».

Завершающим аккордом новогоднего концерта «Мульти-шоу» Государственного концертного оркестра Якутии стало появление ещё одного сказочного персонажа, с которым нам предстоит прожить 2017 год. Живой петух, появившийся в зале, не просто восхитил всех своим присутствием, но сам был в явном недоумении от всеобщего внимания к своей персоне. Войдя в образ Хозяина года, он был горд позировать перед многочисленными фотокамерами зрителей, истинных знатоков и любителей живой музыки.