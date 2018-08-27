Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву

Женщина по своей сути всегда дарит заботу, в ней это заложено на инстинктивном уровне. Но есть женщины, которые обладают удивительным даром любить, творить и созидать, приумножая и украшая действительность, никого при этом не обделяя. Их чувств и сил столько, что они могут объять необъятное!

К таким женщинам можно смело отнести Марианну АНДРЕЕВУ – кандидата в депутаты Якутской городской Думы по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 12 от партии «Гражданская платформа».

Марианна Матвеевна делает мир вокруг себя лучше, все её дела начинаются смело, дерзко и энергично претворяются в жизнь. Совместно с мужем имеет семеро детей и 9 внуков, владеет гостинично-туристическим комплексом «Орто Дойду» и находит время для общественной работы и семейного бизнеса.

ЛЕНА БАИШЕВА: «ИНТЕРЕСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БУДУТ ДЛЯ НЕЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Лена БАИШЕВА, директор Ассоциации «Женщины автолюбители Якутии», участница Международной женской автоэкспедиции вокруг света:

— Не все знают, что Марианна — моя родная сестра, младший ребенок из трех детей. С детства отличалась любознательностью, сильным характером и целеустремленностью. Когда Марианне исполнилось 7 лет наши родители с тремя детьми решили переехать из села Хампа Вилюйского района в поселок Кирзавод пригорода Якутска. Это был рабочий поселок с двухэтажными деревянными домами, где проживали люди 15-ти разных национальностей с самых разных уголков страны и СССР. Марианна с 1 по 7 классы училась в не самой благополучной Мархинской восьмилетней школе. После переезда из якутской деревни Марианна не могла к тому же связать и пару слов на русском языке и первое время чувствовала себя обделенной и не в своей тарелке, так и прошла все этапы становления личности и школу выживания. Несмотря на трудности подростковой жизни, Марианна стала лучшей ученицей в школе и смогла уже в те времена объединить вокруг себя сверстников. В те годы она занималась в хореографическом кружке в клубе имени Ю.Гагарина и училась в спортивной школе г. Якутска. После 7 класса, выдержав большой конкурс, она поступила в Верхневилюйскую физико-математическую школу и окончила её с серебряной медалью. В школе Марианна в составе команды участвовала во Всесоюзном туре школьников по физике в г. Москве. После окончания стала студенткой в первый набор Финансово-экономического института Якутского государственного университета на кафедре «Мировая экономика» и дальше продолжила на кафедре «Менеджмент». После окончания университета Марианна, зараженная амбициями и с верой в лучшее будущее, выпорхнула в новый мир. Несмотря на десятки отказов, она продолжала надеяться и каждый день обивала приемные предприятий, пока в одном из самых крупных предприятий республики не улыбнулась удача. Основной причиной отказа везде было отсутствие опыта. Какой опыт может быть у вчерашнего студента? В конце концов, Марианна оказалась в компании САПИ – на тот момент, считавшейся одним из передовых и крупных финансовых предприятий республики. Попала на прием к Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ, в то время он начал карьеру руководителя именно там. Благополучно сдав тест, была распределена в инвестиционную компанию САПИ-ТРАСТ отдел аналитики, основной задачей являлось введение учета, регистрации, консолидирование отчета и ведение контакта между 12 предприятиями САПИ.

У вчерашней студентки появилась огромная площадка для самореализации как специалиста. Марианна ещё усерднее занялась образованием, изучением специальной литературы и саморазвитием, катастрофически не хватало университетских знаний.

Работа в САПИ принесла заметный рост в профессии. После трёх лет работы Марианну пригласили в ННГК «Саханефтегаз». Марианна всегда верила в лучшее, никогда не останавливаясь, шла только вперед. Она очень трудолюбивая, будь это шитье, готовка или огородничество, она всегда доводит до высшего качества, такой у нее характер.

У нас были очень работящие и активные родители, дедушки и бабушки, они-то нас и научили всегда помогать нуждающимся и быть активными во всем, улучшать и развивать все вокруг себя. Поэтому Марианна всегда занималась общественными делами.

Она — высококлассный экономист, юрист, обладает большими знаниями и опытом. С возрастом, когда налажен быт, дети уже выросли, но есть и возможности, и силы, и энергия, человеку хочется участвовать в чем-то большем, помогать другим, делиться знаниями и опытом.

Поэтому думаю, что моя сестра в качестве депутата Якутской городской Думы от такого сложного округа, как Пионерский, куда входят 16-й, 17-й кварталы и прилегающие к ним районы, сможет сделать многое не только для развития этого избирательного округа, но и всего города, республики и улучшения жизни своих избирателей.

Призываю жителей Пионерского избирательного округа на выборах 9 сентября в Гордуму отдать свои голоса за Марианну Андрееву! Она будет достойным депутатом, тем народным избранником, для которой интересы ее избирателей будут превыше всего.

КЛИМЕНТ ИВАНОВ: «МАРИАННА АНДРЕЕВА БУДЕТ ОТЛИЧНЫМ ПОЛИТИКОМ»

Климент ИВАНОВ, президент ННГК «Саханефтегаз» (1999-2001), депутат Верховного Совета ЯАССР Х-ХII созывов, народный депутат СССР (1989), народный депутат РС(Я) I, II и III созывов, почетный гражданин РС(Я), заслуженный работник народного хозяйства РС(Я):

— В начале 2000 года жизнь республики и компании «Саханефтегаз» ознаменовалась эпохой создания и интеграции объединения геологоразведки, промышленности добычи, переработки и финансовых инструментов нефтегазового комплекса республики в один крупный холдинг ОАО ННГК «Саханефтегаз».

Это было великое время перемен и надежд в нефтегазовой отрасли. Головной коллектив холдинга состоял из сотен специалистов. Марианна работала ведущим финансистом-аналитиком Расчетно-финансового центра, который занимался завозом нефтепродуктов в республику и его учетом.

Несмотря на молодой возраст, она заметно отличалась своим деловым подходом и способностью разговаривать на равных с высокопоставленными лицами и отстаивать свое мнение. Она ездила в командировки в Москву для сверок с поставщиками нефтепродуктов. А это были крупные мега-компании с огромными оборотами. Марианна достойно и успешно представляла интересы холдинга.

В конце 2001 года она пришла ко мне с заявлением об увольнении и сказала, что создает собственное предприятие — ЗАО «Финансово-юридический центр Тринити консалтинг». Это был смелый поступок с ее стороны. Её фирма планировала заниматься корпоративным правом и финансовым оздоровлением предприятий посредством процедуры банкротства, и я благословил выбранный ею путь.

В последующем, по истечении нескольких лет, мне было приятно и радостно узнать, что Марианна Андреева в 2014 г. была назначена Арбитражным судом конкурсным управляющим ОАО ННГК «Саханефтегаз», и именно она юридически грамотно, в соответствии со всеми требованиями, завершила процедуру банкротства предприятия.

При этом все документы по деятельности компании были переданы в архив Республики Саха (Якутия), в том числе — документы по личному составу работавших там людей, а это — большой труд и ответственный подход к делу. И я могу быть спокоен за пенсии наших бывших работников и историю всего предприятия. Я уверен, Марианна Андреева в будущем будет отличным политиком и депутатом, полностью ее поддерживаю!

АЙААЛ СТЕПАНОВ: «ГОРДУМЕ НУЖНЫ ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ, КАК АНДРЕЕВА»

Айаал СТЕПАНОВ, заместитель Председателя Правительства (2007-2011), министр сельского хозяйства РС(Я) (2003-2007), в настоящее время директор ФГБНУ ЯНИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук:

— Когда я пришел министром сельского хозяйства — в 2003 году, множество предприятий АПК находились в сложном финансовом состоянии, имели большие задолженности по заработной плате, по долгам прошлых лет. Субсидии уходили на погашение старых долгов и не способствовали развитию хозяйств.

Нашим министерством был разработан комплекс мер по выводу из кризисного состояния и финансовому оздоровлению сельхозпредприятий. Это были первые меры, предпринятые мной в качестве министра — изменить ситуацию к лучшему.

Нужен был специалист, который реализует нашу программу и запустит ее в действие. Объезжая улусы и беседуя с руководителями сельхозпредприятий, которые обрели новую жизнь, используя процедуру банкротства, я узнал о Марианне Андреевой и пригласил её возглавить отдел финансового оздоровления и реорганизации предприятий агропромышленного комплекса министерства.

Я не ошибся. За 1,5 года работы по реализации проекта нам удалось реорганизовать и финансово оздоровить 130 сельхозпредприятий, закрыть полностью задолженность по заработной плате всей отрасли, ликвидировать и вывести из реестра уже несуществующие и нерентабельные хозяйства.

Это была огромная работа всего коллектива под сопровождением Марианны Андреевой. Она показала себя как профессионал с большой буквы, обладающий незаменимыми качествами: высокая работоспособность, умение находить неординарные решения в трудных ситуациях, способность слушать и слышать людей, искусство доведения до конца любого дела, постоянный контроль над процессом. В конечном результате все это привело к достижению поставленных планов и целей за короткий период.

Я уверен, что Марианна — достойный и потенциально сильный кандидат. В Якутской городской Думе нужны такие депутаты, как она. Призываю жителей Пионерского одномандатного избирательного округа отдать свои голоса за нее!

ЯНА УГАРОВА: «ДОРОГУ В ГОРДУМУ – ЭНЕРГИЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ И ЗАБОТЛИВЫМ ЖЕНЩИНАМ!»

Яна УГАРОВА, журналист, издатель, главный редактор журнала «Журфикс», заслуженный работник культуры РС(Я):

— С Андреевыми я знакома больше 10 лет, и все это время они являются для меня примером образцовой якутской семьи: Петр — настоящий якутский мужчина, отец-основатель, истинный глава; Марианна – настоящая Далбар хотун, хранительница домашнего очага. Мне всегда нравилось в их гостеприимном, хлебосольном доме то, как они ведут хозяйство, как воспитывают детей: обстоятельно и в лучших традициях. И в делах у них тоже полный порядок.

В 2011 г. мы с Марианной вместе проходили тренинговый курс LMI «Личная эффективность руководителя», где я смогла оценить ее и как управленца. То был период, когда зарождались и реализовывались идеи создания ее бизнеса: через год-два эта удивительная женщина открыла гостиницу «Орто Дойду» и ресторан «Mammoth».

Как эффективного организатора и лидера я узнала Андрееву во время акций Ассоциации выпускников президентской программы, которую она возглавляла, а также в наших с ней совместных благотворительных проектах для женщин — «Кубэйэ Хотун» и «Сайдам Ийэ». После их успешного завершения могу сказать точно: если она за что-то берется, то делает это на «отлично» и до победного!

Что особенно меня восхищает в Марианне – то, как ей удается преуспевать во всех направлениях: в бизнесе, общественной деятельности и семейной жизни. Она разрушает стереотип о том, что успех в работе и личное счастье – понятия для женщины несовместимые. У Андреевой они очень гармонично сочетаются.

Считаю, что Марианна абсолютно готова проявить себя и в депутатской работе. Дорогу в Гордуму – энергичным, трудолюбивым и заботливым женщинам!

НИКОЛАЙ ЛУГИНОВ: «ОНИ ПОБЕДИЛИ БОЛЕЗНЬ, ПОБЕДЯТ И В ПОЛИТИКЕ!»

Николай ЛУГИНОВ, генеральный директор ГАУ РС(Я) «РБ N1-Национальный центр медицины», врач-радиолог:

— С семьей Андреевых меня столкнула болезнь: главе семьи Петру Николаевичу Андрееву в 2010 году диагностировали рак печени. Каждая семья, узнав о таком диагнозе, вступает в неизвестный путь борьбы с болезнью, поиска исцеления и надежды.

Кто-то сдается, а семья Андреевых смогла найти в себе силы продолжать лечение, верить, любить и поддерживать друг друга. Они прошли долгий путь длиною в 6 лет (лечение в Корее, операция в Москве, долгая реабилитация и противовирусная терапия в Якутске), и результатом явилось выздоровление мужа и улучшение общего состояния, анализов. В настоящее время врачи оценивают его состояние стабильно положительным образом. Супруги активно работают, развиваются, растят детей, нянчат внуков и наслаждаются каждым мгновением.

В этой семье меня поразило то, что они не только думают о себе, а находят параллельно силы и время делать масштабные дела! В 2012 году Андреевы привезли корейских врачей и инициировали бесплатное обследование 100 пациентам в городе Якутске.

Показали корейским врачам-радиологам имеющиеся на тот момент медицинские оборудования — МРТ и томографы. Они оценили, что уровень нашего оборудования достаточно высок, но отметили, что для использования полных возможностей техники необходимо повышать профессионализм наших радиологов. В результате этой инициативы Андреевых трое врачей, в том числе два радиолога и инфекционист, прошли месячную бесплатную стажировку в г. Сеул (Южная Корея) в клинике Университета Кёнг Хи.

Это стало большим толчком в развитии радиологии у нас в республике, который мы продолжаем по сей день продвигать.

Болезнь мужа заставила Марианну по-иному взглянуть на мир, чуть не отняла всю надежду, однако не сломила и дала ещё большую веру в то, что перемены даются нелегко и обязательно принесут свои плоды. Я очень уважаю Марианну за её преданность и умение поддержать, доброту и оптимизм. Я считаю, таким людям по силам всё!

Призываю избирателей Пионерского округа доверить свои голоса Марианне Матвеевне Андреевой. Она будет ответственным депутатом!

АВГУСТИНА ФИЛИППОВА: «АНДРЕЕВА БУДЕТ ЧЕСТНЫМ И ПОРЯДОЧНЫМ ДЕПУТАТОМ»

Августина ФИЛИППОВА, художник-модельер, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РС(Я):

— Марианна Андреева всегда была и остается очень открытым человеком, старается уделить время каждому и помочь при необходимости. Любимым и популярным местом отдыха жителей и гостей столицы давно стала детская площадка Натальи ВОДЯНОВОЙ, но мало кто знает, что именно Марианна и Петр Андреевы стали одними из инициаторов и организаторов этого события — как многодетная семья с маленькими детьми.

В 2012 году, будучи Президентом Ассоциации выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров Якутии, Марианна взялась и довела до конца открытие этой детской площадки в самом центре Якутска, что сделало наш город еще прекраснее, а родителей и детишек — счастливее.

Марианна непосредственно принимала участие в организации первой женской кругосветной поездки на автомобилях «Автоледи», из Якутска она координировала поездку, которую организовала ее сестра Лена Баишева. Это сейчас вроде бы легко, когда связь хорошая и есть интернет, но Марианна умела находить людей и пути решения для участниц автопробега, быть постоянно на связи, отправлять факсы, письма и договариваться со всеми!

Кроме того, Марианна Андреева занимается поддержкой женщин старшего возраста: ежегодно с популярным журналом и её главным редактором Яной Угаровой проводит конкурс «Кубэйэ Хотун», доказывая и рассказывая о том, что жизнь на пенсии после 60 есть, и она прекрасна!

Марианна — заботливая и внимательная хранительница очага, хозяйственная и гостеприимная. Она умеет находить общий язык с людьми любого возраста, идти на компромисс, находит выходы и решения из самых разных ситуаций, что является редкостью в наши дни.

Меня в ней всегда поражает и радует её желание делать мир ярче, добрее, умение созидать и помогать. Я уверена, что Марианна — достойный кандидат, умеющая вникать и знающая проблемы женщин, детей, семьи.

На выборах в Якутскую городскую Думу жителей Пионерского округа призываю отдать свои голоса именно за нее. Андреева будет честным и порядочным депутатом!

ТАТЬЯНА ТЫМЫРОВА: «ОНА СМОЖЕТ РЕШИТЬ МНОГОЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ 17-ГО КВАРТАЛА»

Татьяна ТЫМЫРОВА, председатель Национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС(Я):

— Я знаю Марианну Андрееву не понаслышке. Человек — дело! Несколько лет мы с ней плотно работаем в сфере предпринимательства — ресторанного и гостиничного дела. Она — профессионал, подходит к делу ответственно, без страха и сомнения берется за любой проект.

Марианна умеет организовать, мотивировать, продвигать. Яркий пример тому: за последние два года ей удалось организовать специальную площадку для обучения и мотивации якутских предпринимателей, приглашая лучших бизнес-спикеров и коучей России. Кроме того, буквально в августе этого года, Марианна провела в республике I республиканскую практическую бизнес-конференцию.

Хочется упомянуть ещё о том, что за свои заслуги в 2015 году она удостоилась номинации «Лучший предприниматель города Якутска» в сфере гостиничного бизнеса, знак был вручен Окружной администрацией г.Якутска .

Марианна может продвинуть любой вопрос, казалось бы, даже самый сложный и нерешаемый. Имея многолетний опыт предпринимательства, сталкиваясь со взлетами и падениями, Марианна укрепила свой дух и навыки.

Многие, имея возможности, не могут решить насущные проблемы нашего города. Я много лет сама прожила в 17-м квартале и знаю, что значит жить в городе, далеко от центра и не иметь комфортных условий и неравные возможности с жителями центра.

Только настоящий лидер может изменить ситуацию.

Я считаю, что такие люди, как Марианна Андреева, смогут изменить многолетнюю проблему 17-го квартала. Ее опыт, навыки и знания смогут консолидировать общественность, бизнес и власть для достижения результатов. Поэтому она — достойный кандидат!

Прошу всех жителей Пионерского избирательного округа 9 сентября т.г. на выборах в Якутскую городскую Думу отдать свои голоса именно за Марианну Андрееву!