Почему волосы выпадают, и как с этим справиться

Трихологи утешают: в норме мы ежедневно теряем от 60 до 100 волос. И об этом стоит помнить, чтобы не волноваться слишком сильно, обнаружив на расческе клочья своей шевелюры. Но если вы чувствуете, что «линька» стала более активной, возможно, стоит уточнить причины — и принять меры, сообщает Рамблер.

Причина 1: слишком агрессивный стайлинг

Жесткие расчески, приспособления для выпрямления или завивки волос, лаки и спреи — все это может здорово повредить ваши волосы. Главный признак такого повреждения — вы обнаруживаете на расческе части волос, не имеющие луковицы, как бы обломившиеся. Еще один признак — ваши волосы стали тоньше, чем были раньше.

Что делать: прежде всего, исключить все калечащие волосы бьюти-процедуры. И, конечно, запастись мягкими восстанавливающими средствами — маслами, масками и прочими бальзамами.

Причина 2: проблемы со щитовидной железой

Гипотиреоз (недостаточная щитовидная железа) и гипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа) могут привести к выпадению волос — в первую очередь из-за нарушения работы щитовидной железы и сбоя в выработке гормонов, которые отвечают в том числе за рост волос.

Что делать: во-первых, обратиться к эндокринологу и прилежно выполнять все назначения. Во-вторых, попробуйте есть побольше продуктов, богатых белком, например, курицу, тофу, греческий йогурт и орехи.

Причина 3: слишком много стресса

Сильные эмоциональные переживания, жизнь в постоянном нервном напряжении и даже просто длительная простуда могут стать причиной стрессового выпадения волос. Самое сложное в такой ситуации — определить причину стресса. Но хорошая новость в том, что после ее устранения выпадение волос останавливается довольно быстро.

Что делать: если самостоятельные попытки минимизировать стресс (например, медитации, регулярные прогулки и общение с природой) не помогают, возможно, стоит обратиться к врачу и попросить рекомендовать успокоительные препараты.

Причина 4: беременность и роды

Большая часть женщин, переживших беременность и роды, сталкиваются с потерей волос: резкий скачок эстрогенов во время беременности заставляют волосы расти активнее, а вот когда уровень «женских гормонов» после родов приходит в норму, волосы переходят в фазу «отдыха». И выпадают.

Что делать: ничего. Скорее всего, три-четыре месяца спустя после родов все само придет в норму. Но вот если прошло уже полгода после рождения вашего ребенка, а ваши волосы по-прежнему выпадают, навестите эндокринолога. Возможно, ваш гормональный фон не восстановился как следует.

Причина 5: у вас синдром поликистозных яичников

При синдроме поликистозных яичников женский организм вырабатывает слишком много гормона тестостерона. Повышенный уровень этого гормона приводит к набору веса, проблемам с кожей лица, появлению лишних волос на лице и выпадению их на голове.

Что делать: прежде всего, обратиться к гинекологу-эндокринологу. Вероятнее всего, врач пропишет вам гормональные препараты для нормализации гормонального фона и препараты для регулирования уровня инсулина. Скорее всего, уже через несколько месяцев волосы перестанут выпадать.