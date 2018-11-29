Почему Василия Егорова нет в составе сборной России?

9 декабря в День Героев Отечества в Москве пройдет матчевая встреча

Боксерское шоу по олимпийскому и профессиональному боксу, посвященное Дню Героев Отечества, состоится 9 декабря в Москве в ГЦКЗ «Россия». В рамках мероприятия сборная России будет боксировать со сборной мира.

В состав российской сборной команды войдут сильнейшие боксеры, чемпионы России. Их соперниками станут известные во всем мире чемпионы мира и победители Олимпийских игр.

Отметим, что заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России в наилегчайшей весовой категории до 49 кг Василий Егоров не сможет принять участие в боксерском турнире, так как матчевые встречи пройдут в рамках новых восьми олимпийских весовых категорий. Из чемпионов России образца 2018 года кроме якутского боксера не сможет выступить также Бахтовар Назиров, который стал победителем в Якутске в весовой категории до 56 кг.

Отмечается, что формат боев будет приближен к правилам, по которым проводятся соревнования WSB, в частности, поединки будут проходить в формате 5 раундов по 3 минуты, а спортсмены будут выступать без маек.

Состав команд выглядит следующим образом:

52 кг: Тамир Галанов (Россия) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

57 кг: Альберт Батыргазиев (Россия) — Чатчаи Будти (Таиланд)

63 кг: Алексей Мазур (Россия) — Оганес Бачков (Армения)

69 кг: Шахабас Махмудов (Россия) — Икболджон Холдаров (Узбекистан)

75 кг: Глеб Бакши (Россия) — Осли Иглесиас Эстрада (Куба)

81 кг: Имам Хатаев (Россия) — Хулио Сезар де ла Крус (Куба)

91 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Эрисланди Савон (Куба)

91+ кг: Иван Верясов (Россия) — Карти Томас (Ирландия)

В рамках профессиональных боев на ринг в этот вечер выйдут Илья Квасников, а также Федор Глазков, Артем Сусленков и Шигабудин Алиев.

Специальными гостями турнира станут олимпийские чемпионы Олег Саитов, Алексей Тищенко, Рахим Чахкиев и Егор Мехонцев.