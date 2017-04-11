Почему пролетел мимо мандата экс-депутат Софронеев? – 2 Взгляд с другого ракурса

Ранее в СМИ преподносилась односторонняя версия, опубликованная «Блокнот Якутск». И SakhaLife ее репостил со ссылкой на первоисточник из-за ценной фактуры в статье «Почему пролетел мимо мандата экс-депутат Софронеев?» от 7 марта 2017 года http://sakhalife.ru/pochemu-proletel-mimo-mandata-eks-deputat-sofroneev/ А теперь в СМИ опубликован другой взгляд на события, придется представить и его, ведь у каждого есть право на ответ.

Власть не монолитна, и иногда субъективные интересы тех, кто находятся в ее системе или партии парламентского большинства, могут совпадать с интересами оппозиции. Во всяком случае, такой вывод делают авторы статьи “Как партия «Единая Россия» стала вотчиной уроженцев Кобяйского улуса”, опубликованной в интернет-версии газеты “Туймаада” — Sakhaworld.ru, есть, оказывается такой сайт. Мы же нашли материал на раскрученном Аартык.ру под заголовком «Единороссы ради мандата депутата Госсобрания оболгали сопартийца и земляка?».

Как следует из названия, в статье рассказывается о междоусобице среди местных единороссов. После долгого противостояния между прокуратурой и депутатами Ил Тумэна, на последнем пленарном заседании парламента Юрий МИХАЙЛОВ сложил депутатские полномочия. Напомним, что МИХАЙЛОВ был избран в 2013 году депутатом Ил Тумэна по партсписку ЕР от Верхоянско-Кобяйского избирательного округа. После него, в партсписке округа вторым номером шел бывший депутат Ил Тумэна, работавший два созыва, Афанасий СОФРОНЕЕВ. По регламенту, после сложения полномочий Михайловым, его мандат должен был перейти к СОФРОНЕЕВУ. Однако этого не случилось.

Статья в Sakhaworld.ru выдает собственную версию событий, мол, СОФРОНЕЕВ впал в немилость к нынешнему руководству якутской “Единой России”.

Интересно, что действующие лица являются земляками – кобяйцами. Это секретарь Политсовета ЯРО ВПП ЕР Александр НОГОВИЦЫН, пришедший с ним председатель исполкома партии Дмитрий НИКИФОРОВ, а также претендовавший на мандат Афанасий СОФРОНЕЕВ.

По версии авторов статьи, СОФРОНЕЕВА убрали не совсем порядочно, сначала «оболгав» через оппозиционные СМИ на основании «доноса» бывшего руководителя администрации поселка Сангар Кобяйского улуса Н.КАЙМОНОВА. И на завтра после выхода статьи СОФРОНЕЕВА вычеркнули из списка партии и передали мандат уроженке Верхоянского улуса СТРУЧКОВОЙ.

Если в «Блокнот Якутск» Каймонов был показан пострадавшей стороной, осужденным за действия по сбору на подарок для депутата – УАЗ, то в статье от Sakhaworld.ru упор делается на личность источника информации, и проводится мысль, стоит ли ему верить. КАЙМОНОВ, информация от которого и выстрелила против Софронеева, если верить Sakhaworld.ru, ранее несколько раз был осужден за хищение и присвоение бюджетных средств и превышение полномочий.

«Каймонов утверждал, что якобы он передавал Софронееву А.А. деньги на приобретение автомашины УАЗ к своему юбилею. Самое интересное в этой истории заключается в том, что члены исполкома и Политсовета Единой России легко поверили осужденному гражданину Каймонову Н.Г. и оперативно приняли решение лишить возможности получения мандата Софронееву. Надо полагать, что такое решение было подготовлено заранее. Бывший глава МО «поселок Сангар» Кобяйского улуса Каймонов Н.Г. допустил в свое время отвлечение бюджетных средств, с целью личного обогащения, которое подтверждается решением Кобяйского районного суда от 25 июля 2016 года по делу № 1-2/2016. Суд его признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. При этом средства 50 тыс. рублей и 55 тыс. рублей соответственно, как указано в решении суда, он ни Софронееву А.А., ни Терехову С.И. не передавал, а использовал их в своих личных нуждах», — пишет издание.

Далее авторы статьи углубляются в прошлое Каймонова, и сообщают, что «имеются решения Кобяйского районного суда от 9 февраля 2011 года по взысканию задолженности с Каймонова Н.Г. в сумме 446 465, 93 рублей. Каймонов тогда занимал пост и.о. начальника Кобяйского участка филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)».

«На основании решения Олекминского районного суда, от 2 апреля 2014 года, с Каймонова Н.Г. был взыскан материальный ущерб в размере 128 141 рублей. Он, опять же, присвоил деньги, взятые в подотчет. Тогда он работал начальником отделения почтовой связи Олекминск ОСП Среднеленский почтамт – УФПС РС(Я) – филиала ФГУП «Почта России». Точно такой же случай был в 90-х гг. в Сангарской нефтебазе, но там ограничились служебным расследованием и добровольным возвращением подотчетной суммы. Тогда Каймонов Н.Г. занимал должность директора нефтебазы», -рисует публикация неприглядный портрет источника информации.

Получается, «отцы» партии поверили такому источнику, не подкрепившему свои доводы судебными или иными документами, фактически поверили на слово человеку со столь подмоченной репутацией, недоумевает Sakhaworld.ru. И не пригласили на заседание Софронеева, не задали ему вопросы, элементарно не выслушали его.

Как предполагают авторы статьи, поскольку катавасия с отчуждением мандата Юрия Михайлова длилась долго, руководство якутской ЕР загодя начало мероприятия по отжатию мандата у Софронеева. Мол, об этом уже открыто говорили знакомые лидера единороссов Ноговицына и главы Кобяйского улуса СПИРИДОНОВА. Статья предполагает, что основную работу проделал Никифоров, оправдывая доверие своих высокопоставленных земляков. Вероятно, к этим действиям относят и координацию действий по обращению Каймонова в ЕР, и некий документ, подписанный консультационной группой исполкома ЯРО ЕР, из которого вытекает, что наделение мандатом Афанасия Софронеева несет для партии репутационные риски.

Судя по следующему пространному абзацу, «ответка» лидерам единороссов могла прилететь от их же земляка: «Странное дело: почему молодые уроженцы Кобяйского улуса встали против своего старшего брата – Софронеева А.А., который всю свою молодость, энергию отдал развитию родного улуса? Население улуса знает Софронеева А.А. как добросовестного и честного человека, который всегда душой болел и болеет за родной улус. Им внесен огромный вклад в социально-экономическое развитие улуса. Софронеев работая директором двух совхозов и на других руководящих должностях сделал многое, о чем может подтвердить любой житель Кобяйского улуса. Он никогда не выставлял напоказ всю проделанную им работу, в грудь себя не бил, что говорит о его человеческой скромности».

Обращаем внимание на важную деталь. Как сообщается в данной статье, на торжественной церемонии чествования Афанасия Софронеева в Ил Тумэне в связи с 60-летним юбилеем, учитывая его заслуги перед родным улусом, администрация Кобяйского улуса вручила ему сертификат на получение автомашины УАЗ. Но подарка не получилось, так как подаренный сертификат не был финансово обеспечен.

Стало быть, вот откуда ноги растут. УАЗ упоминается в обеих публикациях. Получается, администрация Кобяйского улуса на юбилей вручила депутату погремушку, которая выглядела эффектно – автомобиль УАЗ, но на деле оказалась никчемной бумажкой. При попытках обеспечить этот сертификат, возникли многие трения, закончившиеся вступившим в силу приговором суда для одного руководителя и уплывшим мандатом для другого политика. А также междоусобной войной между земляками-кобяйцами, вылившимися на страницы СМИ.

В 2018 году грядут выборы главы администрации Кобяйского улуса. Софронеев А.А. считался инакомыслящим, и его обязательно должны были устранить, чего и добились по полной программе, делает вывод публикация.

Статья заканчивается призывом опомниться и оглянуться, прекратить делать друг другу больно и совершать подлые поступки ради сиюминутной личной выгоды.

Вот такой альтернативный взгляд на нашумевшие события предложили автора статьи на Sakhaworld.ru.