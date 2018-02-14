Почему празднуют День святого Валентина

День святого Валентина – праздник влюбленных, отмечается 14 февраля в Европе с XIII века, в Якутии – с начала 90-х годов прошлого века.

У праздника есть конкретный “виновник” – христианский священник Валентин.

Эта история датируется примерно 269 годом. В то время Римской империей правил Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для походов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться солдаты от этого не стали меньше.

И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы объектам их страсти.

Узнав об этом, император приговорил Валентина к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика.

За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его “Твой Валентин”. Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Дата казни совпала с римским торжеством в честь Юноны – богини любви. С тех пор люди каждый год 14 февраля вспоминали Валентина и устраивали праздник всех влюбленных.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.

Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно тогда появилась традиция писать в День святого Валентина любовные записки – “валентинки”. А еще в этот праздник принято устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

Идеи для празднования Дня святого Валентина

Скоро День святого Валентина, который отмечается всеми влюбленными 14 февраля. В Якутии много семейных пар охотно переняли эту замечательную традицию.

Зимний романтический праздник – еще одна возможность для супругов признаться в любви. Главное – сделать этот день не только радостным, но и оригинальным. Помогут в этом несколько интересных идей.

Активный отдых на природе

День всех влюбленных приходится на зимний месяц, поэтому супруги могут провести время, наслаждаясь зимними видами спорта. Например, поездка на природу или спортивную базу. Влюбленные получат прекрасную возможность насладиться обществом друг друга, а заодно – покататься на лыжах или прогуляться на природе.

Побыть наедине

Муж и жена могут разнообразить свою сексуальную жизнь. Новые впечатления принесут свежие эмоции в супружеские отношения.

Сходить в кино

Многие будут считать это банальным. Однако просмотр романтического фильма уже не одно десятилетие остается беспроигрышным вариантом, главное – правильно выбрать киноленту.

Посетить местные достопримечательности

Супругам следует обратить внимание на те интересные места в городе, где они не были, или были очень давно. Многие местные памятники архитектуры и красивые уголки вызывают приятные романтические воспоминания у супругов.

Дорогие виды развлечений

Если материальное положение позволяет, то 14 февраля можно организовать поездку на несколько дней в романтические города Европы – Париж, Прагу или Вену.