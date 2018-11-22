Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции

Пневмококковая инфекция – группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых пневмококком имеющих всеобщую распространенность, поражающих преимущественно детское население и проявляющиеся разнообразными симптомами с возможным развитием менингита, пневмонии и сепсиса.

Пневмококковая инфекция может поражать любые возрастные группы. Однако чаще всего она встречается у детей в возрасте до двух лет и у пожилых людей.

Большую часть пневмококковых заболеваний можно предупредить с помощью вакцинопрофилактики. Данные ВОЗ по разным странам убедительно показывают, что специфическая вакцинопрофилактика является наиболее доступным и экономичным способом влияния на заболеваемость пневмококковой инфекцией. Эффективность вакцинации оценивается в 80 – 95% .

К наиболее распространённым хроническим заболеваниям лёгких относится хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). ХОБЛ наиболее широко распространена среди лиц старше 40 лет, по оценкам экспертов варьирует от 4% до 20%. ХОБЛ является одной из основных причин смерти во всем мире.

Частая причина госпитализации пожилых людей – пневмония. Развитию пневмоний способствуют возрастные изменения: уменьшение подвижности грудной клетки, ослабление мышц, атрофические изменения слизистой оболочки бронхов с нарушением вывода мокроты, особенно выражено на фоне длительного стажа курения.

Министерство здравоохранения РФ, Российское респираторное общество и Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) рекомендуют однократное введение пневмококковой вакцины всем пациентам с хронической обструктивной болезнью легких.

В 2014 году вакцинация от пневмококковой инфекции детей до года вошла в национальный календарь прививок и проводится за счет средств федерального бюджета. Вакцинация других контингентов не финансируется федеральным бюджетом.

Распространенность пневмококков в Российской Федерации — уровень носительства:

в детских садах 49,3% (от 25% до 72,2%)

в 11 детских домах – 50,7% (от 11,1% до 86,7%).

в начальной школе — до 35%,

в старших классах — до 25%.

у взрослых, проживающих совместно с детьми — 18–29%

у проживающих без детей — 6%

В зависимости от возраста необходимо вакцинировать, согласно представленной схемы:

детям в возрасте от 2 до 6 мес. для массовой вакцинации согласно национальному календарю прививок по схеме 2+1: 1-я доза в 2 месяца, 2-я в 4,5 месяца, ревакцинация в 15 месяцев жизни

детям в возрасте от 7 до 11 мес. по схеме 2 + 1 ревакцинация: 2 дозы с интервалом не менее 1 месяца, 3-ю дозу рекомендуется вводить на 2 году жизни;

детям в возрасте от 12 до 23 мес. двукратно: 2 дозы с интервалами между введениями не менее 2 мес.;

детям в возрасте от 2 до 5 лет однократно: 1 доза.

Взрослым однократно.

Противопоказания

Введение вакцины не должно выполняться при наличии у ребенка гиперчувствительности к активному или любому из вспомогательных веществ

Введение вакцины следует отложить при наличии у ребенка острого тяжелого фебрильного заболевания (сопровождающегося повышением температуры тела более 38 °C)

Нетяжелые инфекции, например, вирусный ринофарингит, не являются противопоказанием к иммунизации, и введение вакцины в данной ситуации может быть выполнено.