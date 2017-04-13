Почему на министра Жондорова не возбуждают уголовное дело

На встрече главы Якутии с главными редакторами и руководителями ведущих СМИ республики, состоявшейся 12 апреля, SakhaLife предложил поговорить об антикоррупционных мерах.

Читатель в курсе, что генеральный директор РФА-инвест Борис ГРИГОРЬЕВ объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «РФА-Инвест» Бориса Григорьева возбуждено по подозрению в выводе из фирмы 158 миллионов рублей. В марте этого года в компании были проведены обыски.

В феврале прошли обыски и у министра финансов республики Валерия ЖОНДОРОВА в рамках расследования уголовного дела. Министр проходит по делу в качестве свидетеля (с 2006 по 2012 годы он занимал должность гендиректора «РФА-Инвеста»).

Как сообщали СМИ, в бытность гендиректором компании Жондоров купил квартиру своему сына за счет средств «РФ-инвест», однако сам же дважды списал себе задолженность перед компанией за покупку.

Чиновник по-прежнему остается в статусе свидетеля, хотя документы, которыми располагает следствие, свидетельствуют, что его роль в неблаговидных делах “РФА-Инвеста”, далеко не последняя. Казалось бы, дело остается за малым: правительство РС(Я) и ГУП «Комдрагмет», – соблюдая процедуру возбуждения уголовного дела, должны лишь направить соответствующее заявление. Но они заявили, что никакого ущерба ОАО ИФК РФА-Инвест» действиями Жондорова В.А… не причинено.

SakhaLife спросил у Ил Дархана, почему правительство считает, что действия Валерия Жондорова не причинили ущерба, из-за чего правоохранительные органы не могут возбудить на него уголовное дело.

«Вы считаете, что я его защищаю?», — агрессивно спросил Егор Борисов. Далее он ответил, что правительство напрямую не выделяло бюджетные деньги РФА-Инвест. Следовательно, не было и прямого ущерба бюджету республики.

Далее глава республики заговорил об антикоррупционной работе, которая будет усиливаться в системе власти. Он отметил, что сейчас идет активная проверка деклараций чиновников о доходах. Выявлены отдельные недостоверные факты, по которым приняты меры.

Так же проведено около 100 проверок в отношении чиновников, и некоторые из них выявили тревожные факты. По всем ним приняты меры: одних поправили, других уволили, по третьим дела были переданы в прокуратуру. На вопрос SakhaLife, почему эти факты не преданы огласке, ведь общество помнит, что министры были лишены портфелей за поддельный диплом или вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. А ведь коррупционные риски более опасны. На это Егор Афанасьевич ответил, что не всегда стоит оглашать подобные сведения, ведь некоторые чиновники допустили ошибки, которые были исправлены, другие пошли на поводу у разных людей, и их тоже поправили. Наиболее сложные случаи были переданы в прокуратуру, и этим теперь занимаются правоохранительные органы.

Так же глава республики отметил, что с этого года принят закон, который позволяет контролировать и муниципальных чиновников. До сих пор главы муниципальных образований были де-юре практически независимыми от правительства республики. Но теперь найдены законные основания, по которым правительство может контролировать муниципальные образования. И как следствие, видно, что в последнее время прокуратура жестко взялась за муниципальных чиновников.

Таким образом, Егор Борисов дал понять, что в системе власти эффективно и бесшумно действует собственная служба безопасности – управление при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Именно оттуда пришел на пост руководителя Администрации главы и правительства Федор БОРИСОВ. Сейчас структуру возглавляет Степан ДАВЫДОВ. Получается, что дела, возбуждаемые в отношении чиновников правоохранительными органами, зачастую бывают инициированы самими властями.

Егор Афанасьевич посетовал, что не хватает полномочий на проверку чиновников, работающих в федеральных структурах. Москва – далеко, отсюда лучше видно.

В заключение темы главы Якутии подчеркнул, что чиновникам, преступившим закон, когда наглость переходит всякие границы, пощады не будет.