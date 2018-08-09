Почему мужчины предпочитают блондинок

Ученые университета Миннесоты провели эксперимент: более ста мужчин просматривали компьютерное изображение блондинок, брюнеток и шатенок, а ученые, в свою очередь, следили за их реакцией, сообщает Рамблер.

Больше всего внимания было уделено блондинкам — сильной половине человечества они кажутся более привлекательными. Сообщение об этом было опубликовано в Daily Mail.

В данном случае мужчины лишь подтвердили сложившийся стереотип о большей доступности женщин со светлыми волосами. Именно поэтому они оказывают блондинкам больше внимания и практически всегда готовы завести с ними интрижку, считают обозреватели другого издания — Journal of Social Psychology.

Уверена в этом и британская телевизионная компания Sky News. Она обнародовала результаты анкетирования, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать из нескольких фото одной и той же женщины, но с разным цветом волос, а также ответить на ряд вопросов. Выяснилось, что почти 40 процентов опрошенных из числа представителей сильного пола действительно не отказались бы от адюльтера с блондинкой, но в то же время третья часть опрошенных заявила, что в жены выбрали бы себе брюнетку, чуть меньше отдали голоса за жену-шатенку и менее 10 процентов — за рыжую. На блондинке не прочь жениться лишь 15 процентов респондентов. Такой выбор мужчины объяснили тем, что, по их мнению, брюнетки более самостоятельны и надежны в плане ведения хозяйства и ответственности за детей. Они же, как правило, и зарабатывают больше своих светлокудрых подруг, считают мужчины. В то же время более половины опрошенных мужчин уверены, что среди женщин–знаменитостей блондинки в явном большинстве.

Австрийский профессор антрополог Карл Граммер столь явным предпочтениям сильного пола дает научное объяснение. Он утверждает, что у природных блондинок уровень эстрогена выше, чем у дам с темным цветом волос, а вот уровень тестостерона, напротив, ниже. Этот сочетание влияет не только на внешний вид белокурых красавиц (в основном мелкие черты лица, узкие плечи, гладкая кожа), но и на поведение — как правило, блондинки более игривы и инфантильны. Все вместе — это для мужчины сигнал на подсознательном уровне — взять эту женщину, сделать ее матерью своих детей.

Специалисты университета из Сан-Диего (штат Калифорния США) развили эту гипотезу. Согласно их версии, у блондинок легче определить возраст, распознать на их коже признаки различных заболеваний. На заре человечества, когда гомо сапиенс подстерегали микробы, вирусы, болезни, выбрать для спаривания и рождения потомства здоровую самку было вопросом выживаемости всего рода. Одного взгляда на светлокудрую женщину было достаточно, чтобы составить более-менее полное представление о ее здоровье. К тому же и выглядят блондинки обычно моложе, а это тоже веский аргумент в пользу вынашивания и рождения здорового ребенка.

За больший спрос на блондинок у современных мужчин свидетельствует еще один аргумент — якобы блондинки легче краснеют, что дает возможность мужчине убедиться, что он понравился, и сделать свои ухаживания более настойчивыми, считают некоторые исследователи. А еще они говорят, что белый цвет как символ чистоты и непорочности придает мужчинам больше уверенности в себе. Правда, научного подтверждения этих гипотез никто не привел.

Сексолог и психолог Алекс Мей напоминает о двух базовых инстинктах человека: выжить и размножиться. И если женщина ищет себе защитника, того, кто будет стоять на страже домашнего очага и детей, то мужчине нужна хранительница этого очага и мать его детей. Алекс Мей тоже придерживается версии, что мужчина, глядя на женщину, подсознательно оценивает ее здоровье. В случае с блондинкой определить это зрительно намного проще.

Кроме того, в пользу блондинок выступает еще ряд критериев, уверен психолог. Это, к примеру, то, что у большинства природных блондинок — рецессивные гены, которые нечасто передаются по наследству. Для мужчины это большой плюс, так как дети будут похожи на него, а значит, он будет уверен, что воспитывает своих. Немаловажным является и то, что, за редким исключением, блондинки не стремятся главенствовать в семье, что позволяет мужчине всегда чувствовать себя хозяином.

Сексолог подмечает еще одну важную деталь. На самом деле, говорит Алекс Мей, блондинки менее темпераментны, чем брюнетки или рыжие. Но так как светлокудрым все сходит с рук — мужчины готовы простить им любой промах, а скорее, даже не заметить его — женщины перекрашиваются в блондинок, чтобы на себе ощутить эти поблажки. А мужчине, уверен психолог, достаточно только цвета волос, он не замечает ни черных бровей, ни карих глаз (природные блондинки — голубоглазые), только бы рядом была симпатичная глупышка. Поняв это, ненатуральные блондинки стараются и вести себя соответственно.

Алекс Мей не на пустом месте сделал свои выводы. Некто Стас Котов на просторах интернета выложил свою версию взаимоотношений мужчины с женщинами разного цвета волос.