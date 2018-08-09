АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2018, 14:20
Происшествия
Причиной отключения электричества в Якутске стала ГРЭС-1
09.08.2018, 14:10
Экономика
Якутскэнерго строит новые линии к подстанции «Майя»
09.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Почему мужчины предпочитают блондинок
09.08.2018, 13:00
Происшествия
В Аллаиховском районе подростки украли из магазина сладости
09.08.2018, 12:52
Культура & Образование
Петр Чиряев: Когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо
09.08.2018, 12:50
Культура & Образование
Доцент ЯГСХА рассуждает актуальные вопросы вызовов, стоящих перед КМНС
09.08.2018, 12:40
Столица
В столице сдан дом-долгострой
09.08.2018, 12:30
Происшествия
Житель Якутска попался на продаже арендованного автомобиля
09.08.2018, 12:20
Экономика
Сахаэнерго завершает подготовку поселка Депутатский к отопительному сезону
09.08.2018, 12:12
Республика
Эксклюзив
В Якутии создана современная образцовая конебаза «Дьеьегей»
09.08.2018, 12:10
Происшествия
Осужденный за грабеж мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ
09.08.2018, 12:09
Культура & Образование
Афиша
Поймай удачу с «Отпетыми мошенниками»!
09.08.2018, 12:00
Красота & Здоровье
Уберечь от беды: Предотвратить алкоголизм проще, чем с ним бороться
09.08.2018, 11:50
Общество
Фотофакт
На колесе обозрения в парке заметили откручивающийся болт
09.08.2018, 11:40
Желток
Видео
Якутяне жгут! Музыкальный видеопривет из армии
09.08.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии изъято более 1800 литров контрафактного алкоголя
09.08.2018, 11:20
Спорт
Рассадин назвал причины своей неудачи на чемпионате России
09.08.2018, 11:10
Происшествия
В Вилюйском районе семья, следуя из Якутска, попала в ДТП
09.08.2018, 11:00
Столица
Позитив
Что ждет горожан в День рождения Якутска
09.08.2018, 10:50
Спорт
Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего
09.08.2018, 10:41
Происшествия
Резонанс
Названы магазины, в которых продавались опасные консервы
09.08.2018, 10:30
Экология
Фотофакт
Харчаана открыла сезон арбузов
09.08.2018, 10:22
Общество
Делегация Новосибирской области встретилась с руководством «Союза строителей Якутии»
09.08.2018, 10:20
Столица
Объявление
В каких районах Якутска сегодня отключат воду
09.08.2018, 10:10
Происшествия
Якутянин ответит в суде за падение ребенка из окна пятого этажа
09.08.2018, 10:00
Республика
Свет у жителей Чкалова теперь будет всегда, а не по графику
09.08.2018, 9:50
Столица
Объявление
Сегодня в Якутске перекроют две улицы
09.08.2018, 9:41
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Стали известны результаты исследований озера Байбал күөлэ
09.08.2018, 9:40
Республика
На Ленских столбах заработал бесплатный Wi-Fi
09.08.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии тушат только 3 лесных пожара из 25
09.08.2018, 9:20
Республика
Позитив
Ысыах Олонхо: Ключи от «Лады» в награду победителю
09.08.2018, 9:10
Происшествия
За сутки в Якутии горели дома и гараж
09.08.2018, 9:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем коренных малочисленных народов Севера
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
09.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
09.08.2018, 0:48
Политика
Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года
09.08.2018, 0:30
Происшествия
В Якутии отменен режим ЧС в лесах
09.08.2018, 0:11
Республика
Экстра
Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей
09.08.2018, 0:10
Политика
Сегодня день рождения руководителей, глав и политика
09.08.2018, 0:04
Происшествия
Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района
08.08.2018, 22:16
Общество
Фотофакт
В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!
08.08.2018, 22:13
Республика
9 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
08.08.2018, 20:27
Желток
Фотофакт
Федот Тумусов в гостях у экс-депутата Ил Тумэна
08.08.2018, 18:10
Происшествия
На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался
08.08.2018, 18:05
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе
08.08.2018, 18:00
Происшествия
Охранник магазина присвоил себе чужие деньги
08.08.2018, 17:50
Общество
Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги
08.08.2018, 17:39
Культура & Образование
В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших
08.08.2018, 17:23
Общество
Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности
08.08.2018, 17:00
Общество
Постпредство Якутии сократит представителей якутских министерств и ведомств в Москве
08.08.2018, 16:45
Общество
Камеры видеофиксации снижают количество ДТП до нуля
08.08.2018, 16:30
Культура & Образование
Детей с ограниченными возможностями обучат безопасному поведению на дороге
08.08.2018, 16:20
Происшествия
Следователи разберут действия алданских врачей, в результате которых погиб новорожденный
08.08.2018, 16:10
Общество
Резонанс
Скандальный пожар в Якутии: сообщение МЧС
08.08.2018, 16:08
Общество
Анонс
Объявлен в Якутске конкурс косплея! Ykt Geek Fest 5
08.08.2018, 16:00
Культура & Образование
III городской фестиваль художественной резьбы по дереву «Лесная сказка-2018» ждет участников
08.08.2018, 15:50
Столица
9 августа в Якутске отметят Международный день коренных народов мира
08.08.2018, 15:35
Общество
Резонанс
Руководитель «Трезвой России» призвал Генпрокуратуру РФ разобраться в пьяном дебоше Юрия Садовникова
08.08.2018, 15:25
Происшествия
У девушки украли золотых украшений на десятки тысяч рублей
08.08.2018, 15:15
Общество
Дневник навигации ЛОРП: нефтеналивной флот работает в Арктике
08.08.2018, 14:55
Общество
Бухгалтер ответит за то, что из зарплаты должника не был удержан долг
08.08.2018, 14:45
Республика
В Якутии появился четвертый вертолёт санитарной авиации
08.08.2018, 14:35
Общество
Профессора ЯГСХА — судьи IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века»
08.08.2018, 14:25
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка молодых художников и фотографов
08.08.2018, 14:14
Общество
Режим ЧС в связи с лесными пожарами отменен
08.08.2018, 14:00
Республика
«ЛОРП»: план по перевозкам грузов выполнен
08.08.2018, 13:49
Политика
Эксклюзив
«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн
08.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Самые горячие тренды осени 2018 года
08.08.2018, 13:00
Республика
Юкагирский праздник «Шахадьибэ» отметили в селе Нелемное
08.08.2018, 12:50
Происшествия
За повторную пьяную езду осужден житель Намского района
08.08.2018, 12:41
Происшествия
Более 50 человек тушат пожар у Накына
Архив новостей
Красота & Здоровье
9 августа 2018, 13:30
194

Почему мужчины предпочитают блондинок

Ученые университета Миннесоты провели эксперимент: более ста мужчин просматривали компьютерное изображение блондинок, брюнеток и шатенок, а ученые, в свою очередь, следили за их реакцией, сообщает Рамблер.

Больше всего внимания было уделено блондинкам — сильной половине человечества они кажутся более привлекательными. Сообщение об этом было опубликовано в Daily Mail.

В данном случае мужчины лишь подтвердили сложившийся стереотип о большей доступности женщин со светлыми волосами. Именно поэтому они оказывают блондинкам больше внимания и практически всегда готовы завести с ними интрижку, считают обозреватели другого издания — Journal of Social Psychology.

Уверена в этом и британская телевизионная компания Sky News. Она обнародовала результаты анкетирования, в ходе которого респондентам предлагалось выбрать из нескольких фото одной и той же женщины, но с разным цветом волос, а также ответить на ряд вопросов. Выяснилось, что почти 40 процентов опрошенных из числа представителей сильного пола действительно не отказались бы от адюльтера с блондинкой, но в то же время третья часть опрошенных заявила, что в жены выбрали бы себе брюнетку, чуть меньше отдали голоса за жену-шатенку и менее 10 процентов — за рыжую. На блондинке не прочь жениться лишь 15 процентов респондентов. Такой выбор мужчины объяснили тем, что, по их мнению, брюнетки более самостоятельны и надежны в плане ведения хозяйства и ответственности за детей. Они же, как правило, и зарабатывают больше своих светлокудрых подруг, считают мужчины. В то же время более половины опрошенных мужчин уверены, что среди женщин–знаменитостей блондинки в явном большинстве.

Австрийский профессор антрополог Карл Граммер столь явным предпочтениям сильного пола дает научное объяснение. Он утверждает, что у природных блондинок уровень эстрогена выше, чем у дам с темным цветом волос, а вот уровень тестостерона, напротив, ниже. Этот сочетание влияет не только на внешний вид белокурых красавиц (в основном мелкие черты лица, узкие плечи, гладкая кожа), но и на поведение — как правило, блондинки более игривы и инфантильны. Все вместе — это для мужчины сигнал на подсознательном уровне — взять эту женщину, сделать ее матерью своих детей.

Специалисты университета из Сан-Диего (штат Калифорния США) развили эту гипотезу. Согласно их версии, у блондинок легче определить возраст, распознать на их коже признаки различных заболеваний. На заре человечества, когда гомо сапиенс подстерегали микробы, вирусы, болезни, выбрать для спаривания и рождения потомства здоровую самку было вопросом выживаемости всего рода. Одного взгляда на светлокудрую женщину было достаточно, чтобы составить более-менее полное представление о ее здоровье. К тому же и выглядят блондинки обычно моложе, а это тоже веский аргумент в пользу вынашивания и рождения здорового ребенка.

За больший спрос на блондинок у современных мужчин свидетельствует еще один аргумент — якобы блондинки легче краснеют, что дает возможность мужчине убедиться, что он понравился, и сделать свои ухаживания более настойчивыми, считают некоторые исследователи. А еще они говорят, что белый цвет как символ чистоты и непорочности придает мужчинам больше уверенности в себе. Правда, научного подтверждения этих гипотез никто не привел.

Сексолог и психолог Алекс Мей напоминает о двух базовых инстинктах человека: выжить и размножиться. И если женщина ищет себе защитника, того, кто будет стоять на страже домашнего очага и детей, то мужчине нужна хранительница этого очага и мать его детей. Алекс Мей тоже придерживается версии, что мужчина, глядя на женщину, подсознательно оценивает ее здоровье. В случае с блондинкой определить это зрительно намного проще.

Кроме того, в пользу блондинок выступает еще ряд критериев, уверен психолог. Это, к примеру, то, что у большинства природных блондинок — рецессивные гены, которые нечасто передаются по наследству. Для мужчины это большой плюс, так как дети будут похожи на него, а значит, он будет уверен, что воспитывает своих. Немаловажным является и то, что, за редким исключением, блондинки не стремятся главенствовать в семье, что позволяет мужчине всегда чувствовать себя хозяином.

Сексолог подмечает еще одну важную деталь. На самом деле, говорит Алекс Мей, блондинки менее темпераментны, чем брюнетки или рыжие. Но так как светлокудрым все сходит с рук — мужчины готовы простить им любой промах, а скорее, даже не заметить его — женщины перекрашиваются в блондинок, чтобы на себе ощутить эти поблажки. А мужчине, уверен психолог, достаточно только цвета волос, он не замечает ни черных бровей, ни карих глаз (природные блондинки — голубоглазые), только бы рядом была симпатичная глупышка. Поняв это, ненатуральные блондинки стараются и вести себя соответственно.

Алекс Мей не на пустом месте сделал свои выводы. Некто Стас Котов на просторах интернета выложил свою версию взаимоотношений мужчины с женщинами разного цвета волос.

«Блондинка рада тому, что родилась женщиной. Она любит свое тело и умеет им пользоваться. Ей и в голову не придет записаться в феминистки и лезть на баррикады: «Хочу равных прав с мужчинами!». Зачем ей равные права, если у нее их больше?! А все потому, что поняла: мужчину нужно брать своим телом! Умница!». Вот так-то.

Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/40519915-pochemu-muzhchiny-predpochitayut-blondinok/?updated
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
09.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
09.08.2018

Петр Чиряев: Когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо

Эксклюзив
Республика
09.08.2018

В Якутии создана современная образцовая конебаза «Дьеьегей»

Афиша
Культура & Образование
09.08.2018

Поймай удачу с «Отпетыми мошенниками»!

Позитив
Столица
09.08.2018

Что ждет горожан в День рождения Якутска

Спорт
09.08.2018

Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего

Резонанс
Происшествия
09.08.2018

Названы магазины, в которых продавались опасные консервы

Позитив
Республика
09.08.2018

Ысыах Олонхо: Ключи от «Лады» в награду победителю

Экстра
Экономика
09.08.2018

Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка