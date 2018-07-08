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8 июля 2018, 16:33
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Почему Матвей Евсеев спонсировал ысыах Сунтарского землячества

7 июля прошел очередной ысыах Сунтарского землячества.

«Практически все расходы по проведению ысыаха Сунтарского землячества взял на себя лично Матвей Николаевич ЕВСЕЕВ, генеральный директор ООО «АРКТИК-КАПИТАЛ», руководитель Сунтарского землячества», — сообщил оргкомитет праздника.


Таким образом, бизнесмен и общественный деятель выступил генеральным спонсором мероприятия. Спонсорами так же выступили РСК «Стерх» (генеральный директор Семен БЕРЕЗИН, депутат Ил Тумэна), Стоматология «Все 32» (генеральный директор Марина ПЛАТОНОВА, издатель журнала «Кистэлэн куус», общественный деятель) и другие.

Матвей Евсеев в беседе с SakhaLife поделился своим видением праздника.

1. Ысыах – это религиозный праздник, так же как Пасха или Курбан Байрам. И он должен проводиться в дни летнего солнцестояния, их всего три. Со следующего года мы начнем проводить ысыах Сунтарского землячества именно в эти дни.
2. Неправильно, когда корпоративные выезды на природу называют ысыахами. Я никогда не слышал, чтобы была корпоративная пасха. Или корпоративный Курбан Байрам. Ысыах – это ритуальный праздник со своими строгими канонами. Нельзя любой выезд на природу со спортивными состязаниями, конкурсами национальной одежды и осуохаем, называть ысыахом.
3. Ысыахи нельзя проводить за счет бюджета. Из глубины веков пришла традиция, что ысыах проводит частное лицо, которое приглашает гостей. Ысыахи должны проводить состоятельные люди. Тем самым мы следуем народным традициям и экономим бюджетные средства.
4. Ысыахи не должны быть посвящены юбилею определенных людей. Люди, какими бы они ни были достойными, это просто люди. А ысыах – это праздник поклонения небесным богам, это религиозный праздник. В рамках ысыаха могут идти мероприятия, посвященные юбилею разных лиц. Но сам ысыах не должен идти под этой эгидой. Ысыах сам по себе выше всех юбилеев, вместе взятых.
5. Самое важное на ысыахе – это Алгыс. Он должен быть правильным, каноническим. Его должен проводить Белый Шаман – Айыы Ойууна, то есть жрец, служитель культа. Неправильно, когда алгыс ысыаха доверяют артисту. Если в последующие годы ысыах Сунтарского землячества будет совпадать с ысыахом Туймаады, мы все равно его проведем. Возьмем местность, прилегающую к Ус Хатын. На ысыахе Сунтарского землячества всегда очень много народу, на маленькой территории мы не поместимся. Если ритуальная часть ысыаха Туймаады будет проводиться как надо, мы все пойдем туда. А потом придем на свое туhулгэ. Если же алгыс ысыаха Туймаады будет проводить артист, мы сами организуем канонический Алгыс на Сунтарском туhулгэ, который проведет Белый Шаман. Далее, в ходе праздника гости могут перемещаться на интересные им программы.
6. Могут спросить, почему я раньше это не инициировал. Человек все время развивается. Десять лет назад я во многом был другим человеком. Сейчас я готов. Традиционную веру надо возрождать. Никто нам в этом не поможет. Только мы сами как народ. А для этого нужны, в том числе и деньги. Надо быть состоятельным, независимым. Общность людей, которая объединена своей верой, языком и традициями – это народ.

«Так что готовьтесь. Зимой начнем оргкомитеты. SakhaLife, сайт УХХАНА, САЙА считайте себя в оргкомитете ысыаха Сунтарского землячества, которое пройдет по всем традициям», — резюмировал Матвей ЕВСЕЕВ.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото Надежды ЕФРЕМОВОЙ-КОРОТОВОЙ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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