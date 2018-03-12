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12 марта 2018, 14:00
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Почему камеры полюбили Акимова?

В нашей жизни ничего не случается просто так. Тем более у людей высокого полета, наделенных полномочиями, или занимающих высокие посты.

1 марта 2018 г. Президент страны Владимир ПУТИН обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Якутяне горячо обсуждают как содержание Послания Президента, так и то, что за два часа прямого эфира в объективы телекамер почему-то часто попадал представитель нашего Ил Тумэна в Совете Федерации, сенатор Александр АКИМОВ. Мы не поленились и посчитали, сколько же раз был в центре всеобщего внимания Александр Акимов. Получилось, что 13 раз!

Обычно режиссеры центральных телеканалов из общего числа одинаковых по значимости людей дают команду брать крупным планом, выделять от остальных или очень заметных по внешним данным людей или же если им известно, что конкретный человек попал в «обойму» высокопоставленных лиц.

Хотя наш Александр Акимов и выделяется в среде седовласых и лысеющих российских сенаторов своей шикарной шевелюрой цвета вороньего крыла, тут дело может быть не только во внешности, а в чем-то другом… Так почему же камеры полюбили Александра Акимова?  Или может, просто так?

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Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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