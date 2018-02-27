Почему буксует возбуждение уголовного дела по гастарбайтеру с ампутированной ногой?

Предыстория



5 февраля SakhaLife сообщал, что 24-летнему гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» Х. ЖОВЛИЕВУ ампутирована часть ноги. Молодой человек был доставлен в Томпонскую больницу вечером 7 января. Гастарбайтер, приехавший из Узбекистана, ни слова по-русски не говорил (по данным источников). Известно, что он год проработал оператором котельной в п. Теплый ключ, который обслуживает Томпонский филиал ГУП «ЖКХ РС(Я)». http://sakhalife.ru/temnaya-istoriya-24-letnemu-gastarbayteru-iz-gup-zhkh-rs-ya-amputirovana-chast-nogi/

Позже Жовлиев был доставлен в Якутск вертолетом санавиации, и помещен в Центр экстренной медицинской помощи – Республиканскую больницу №2. Где ему ампутировали ногу ниже колена.

5 февраля Жовлиев выписался из больницы. С тех пор его местонахождение редакции не известно. Вероятно, он находится в Якутске у земляков. Молодой человек вряд ли может свободно передвигаться по городу из-за ампутации части ноги, языкового барьера и интереса, который он вызывает у правоохранительных органов.

Круговая порука?



Директор Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Мухитдин Узурбаевич ЯКУПОВ заявил в разговоре с SakhaLife, что ЖОВЛИЕВ владел русским языком в достаточной степени, и после выписки из больницы уехал на родину. Так же руководитель заявил, что травма у него была бытовая, не связанная с производством, с работой.

Сведения, приведенные Якуповым, не совпадают с информацией из других источников, но, будем надеяться, что следствие будет объективным, и все выяснит. Человека, над которым нависла угроза потерять руководящий пост, сознательно идущего на нарушение закона, хоть как-то можно понять. Но спешный ответ Министерства ЖКХиЭ Якутии, отчаянно кинувшего спасать доброе имя Якупова, выглядит странным и несерьезным. http://sakhalife.ru/gastarbayteru-iz-gup-zhkh-rs-ya-amputirovana-chast-nogi-oficialnyiy-otvet/



Тем более, что само головное предприятие – ГУП «ЖКХ РС(Я)», возглавляемое опытным руководителем Виктором ОМУКОВЫМ, никаких писем в СМИ не направляло, и в столь двусмысленное положение не попало.



Оказалось, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Данил САВВИНОВ не чужд интересам коммунального монстра. До октября 2017-го он работал первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)», откуда и был назначен на министерский пост.

Итак, 9 февраля МинЖКХиЭ республики направило на электронную почту SakhaLife официальный ответ, в котором пишет, что «выражает глубокое сожаление о тяжелом состоянии Х. Жовлиева, РАБОТАВШЕГО (прим. – интересно, как его уволили? по собственному желанию? – авт.) транспортировщиком 1 разряда в Томпонском филиале ГУП ЖКХ…».

В этом же ответе профильное министерство поясняет, что «несчастный случай не связан с производством, так как у Жовлиева в этот день был выходной, что подтверждается графиком дежурств… Жовлиев получил травму упав с моста на участке дороги «Аэропорт» — Водозабор…».

С момента происшествия прошло полтора месяца, молодой парень навсегда стал инвалидом при загадочных обстоятельствах, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Силовые структуры ведут проверку. Руководство предприятия и профильное министерство хором заявляют, что молодой человек пострадал не на производстве, а вне его.

«Мы — за правду! Но мы боимся!»

В то же время, в редакцию обращаются жители поселка Теплый ключ и работники Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», которые просят поднимать тему и дальше, делятся информацией и не верят в заявления официальных лиц. Они с глубоким сочувствием относятся к юноше, навсегда ставшему инвалидом, которому при нынешнем раскладе не светят никакие выплаты. Стремясь помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, они делятся информацией.

Что SakhaLife удалось узнать?

Одним из наших источников стал человек, который лежал рядом с Х. Жовлиевым в палате №8 хирургического отделения №2 в Центре экстренной медицинской помощи — Республиканской больнице №2. Он отметил, что пациент лежал на кровати, ближе к двери. Это высокий, красивый парень, больше похож на европейца, чем на узбека, говорит он. Был очень молчаливым. Оживлялся, когда приходили земляки, и с ними он общался на родном языке. Они снимали его на видео на камеру телефона. У него была ампутирована правая нога, ниже колена. И на животе у него тоже была повязка. Выписался 5 февраля.



В распоряжении SakhaLife имеется видео, на котором запечатлен Х. Жовлиев, лежащий на кровати в палате медучреждения. У него ампутирована часть правой ноги и наложена повязка на живот. Пациент махает рукой и говорит в камеру телефона, одновременно общается, вероятно, на узбекском языке, с посетителем – мужчиной азиатского вида и оператором, которого в кадре не видно.



Другой источник из персонала больницы отметил, что на выписку подошел молодой человек, который назвался братом пациента. Он-то и общался с персоналом больницы, выступал в роли переводчика. Источник не помнит, чтобы сам Жовлиев что-нибудь говорил при выписке.

Так что же произошло 7 января в Теплом ключе, из-за чего 24-летнему парню ампутирована части ноги?

«Это его личная проблема! Он сам так сказал. Травма не связана с работой», — заявил в разговоре с SakhaLife Мухитдин ЯКУПОВ, директор Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», то есть непосредственный начальник пострадавшего.

«Это не связано с работой», — заявило в официальном ответе и министерство ЖКХиЭ республики.



А вот источник, который работает в Теплоключевской котельной, утверждает обратное:

— Да все тут знают, что Жовлиев в тот день работал! И есть свидетели, которые видели, что кочегара снизу вверх потащила лебедка, подающая уголь. Другой вопрос – дадут ли они официальные показания следствию… Тут все боятся говорить, а то их уволят под любым предлогом.

Если бы следствие было нормальное, независимое, это давно уже установили бы. Это же можно проверить элементарно — по табелям. Я не думаю, что они все табеля переделали. Им тогда надо переделывать вообще все табеля, с начала отопительного сезона.

И потом, я не думаю, что они полностью заменили лебедку. Ее нужно тщательно осмотреть, провести экспертизу. Конечно, эти дела надо было сделать сразу. Но и сейчас, если подойти к делу независимо, многое можно найти.

Но вряд ли будет независимая проверка. Узбеки очень сильно боятся директора Якупова, и, чтоб не лишиться работы, будут молчать. Узбеков и таджиков – гастарбайтеров, Якупов контролирует полностью. Они раньше и в прокуратуру пытались обратиться по финансовым вопросам. Но как написали заявления, так их и забрали…

А жена Якупова – местная, и у нее родня тоже непростая, влиятельная и со связями…

И только контроль прессы может помочь выявить всю правду.

Прокуратура: Мы свое сделали



SakhaLife связался с Александром БАЛАЕВЫМ, прокурором Томпонского района, советником юстиции. Александр Юрьевич отметил, что прокуратура провела проверку по факту травмирования иностранного гражданина в Томпонском улусе, случившегося 7 января 2018 года. Прокурор района посоветовал обратиться в подразделение Следственного комитета, куда он передал, как положено, материалы проверки.

В дальнейшей частной беседе Александр Юрьевич отметил, что, по его мнению, имеются основания для возбуждения уголовного дела по статье 143 УК РФ – Нарушение требований охраны труда. Поскольку ранения, полученные пострадавшим, не похожи те, которые можно получить, падая с высоты, как утверждают заинтересованные лица. Александр Балаев отметил, что для допроса Жовлиева направляли в больницу сотрудников из Якутска, но эта встреча ни к чему не привела. У Жовлиева оказался языковой барьер, он ни слова не сказал людям в погонах.

Следком: Проверка продолжается



Далее SakhaLife связался с майором Болотом БАЗАРОВЫМ, руководителем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я). Восточно-Якутский межрайонный следственный отдел дислоцируется в поселке Хандыга и обслуживает 3 района республики: Томпонский, Оймяконский, Момский.

Болот Баярович сначала посоветовал обратиться к Надежде ДВОРЕЦКОЙ, старшему помощнику руководителя СУ СК России по республике, подполковнику юстиции, которая ведает всеми вопросами взаимодействия со СМИ. Но потом разговорился.

— В настоящий момент идет процессуальная проверка согласно статьям 144 (Порядок рассмотрения сообщения о преступлении) и 145 (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении) УК РФ — опрашиваются все свидетели и сам пострадавший. Насколько я понял, он выехал в Якутск. Там будем устанавливать. Пока запрашиваются его документы трудовые. В настоящий момент, срок проверки еще не истек. К тому же, учитывая, что пострадавший получил телесное повреждение, назначена судебно-медицинская экспертиза. И срок проверки продлен еще на 30 дней, По таким материалам, активная проверка идет на первом этапе. Потом назначаются экспертизы. По итогам экспертиз, принимается решение. Так что, работа идет, и мы укладываемся в сроки, оговоренные законодательством.

Проблемы с законом супругов Якуповых?



Пока мы искали информацию по основной теме статьи, всплывала и другая, прямо к делу отношения не имеющая, но выразительная.

Так, по данным источников SakhaLife – полный тезка начальника Томпонского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) ЯКУПОВ Мухитдин Узурбайевич, является фигурантом уголовного дела. В ноябре 2017 года ОМВД по Томпонскому району возбудило в отношении Якупова уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. То есть его обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным источника редакции, у полного тезки Мухитдина Якупова было найдено весомое количество охотничьих и боевых патронов.

У законной супруги Мухитдина ЯКУПОВА оказалось интересное прошлое.

Сахалина ЯКУПОВА ранее работала главным врачом Томпонской районной центральной больницы. К слову сказать, ее на этом посту сменил Михаил ОХЛОПКОВ, ныне министр здравоохранения республики.



Сахалина Кимовна, вроде, прекрасно начинала. При ней были введены новые объекты центральной больницы – хирургический и общий блоки. Открываемые блоки были оснащены современным медицинским оборудованием, техникой и инвентарем на общую сумму 47 млн рублей. Открываемый объект посетили Вячеслав ШТЫРОВ, тогда вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Александр МОРОЗКИН, ныне покойный, тогда первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), Алексей СТРУЧКОВ, тогда первый вице-премьер правительства, Александр ГОРОХОВ, тогда министр здравоохранения, Сергей ДЕРЕПОВСКИЙ, тогда министр строительства и промышленности строительных материалов и другие официальные лица. Их встречала радушная хозяйка и главный врач Сахалина Якупова.



В 2013 году следователем Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я) по материалам проверки, проведенной оперативными сотрудниками МВД по РС (Я), в отношении бывшего главного врача муниципального лечебно-профилактического учреждения «Томпонская центральная районная больница» ЯКУПОВОЙ С.К. были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества с использованием служебного положения).



Женщина предстала перед судом. 21 февраля 2014 г. Томпонский районный суд оправдал Сахалину Кимовну по предъявленным обвинениям в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Однако 17 апреля 2014 года Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РС (Я) приговор был отменен, и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.

27 июня 2014 года Томпонский районный суд вновь оправдал Якупову. Заместитель прокурора Томпонсокго района НИКИФОРОВА Ф.В. обратилась с апелляцией в Верховный суд республики.

19 августа 2014 года состоялось заседание Верховного суда Якутии, и на этот раз апелляционная инстанция постановила — оправдательный приговор Томпонского районного суда Республики Саха (Якутия) в отношении Якуповой оставить без изменения, а апелляционное представление заместителя прокурора района – без удовлетворения.

В это время Сахалина Якупова уже освободила пост главного врача, и отошла от бюджетных дел. Она является учредителем ООО «Строительные технологии – 2008». Основные виды деятельности – строительство и автобусные перевозки. Фирма зарегистрирована в Якутске.

Эпилог

Что ж, будем верить, что действительно идет объективная проверка, что возбуждение уголовного дела не «ватится» и не спускается на тормозах. Что правоохранительные органы принципиальны и неподкупны. И что по этому делу ни Якупов, ни члены его семьи не пытаются скрыть истину, и что у них на этот раз не будет никаких проблем с законом.

Министерству ЖКХиЭ республики все-таки посоветуем не вступаться за свои кадры с закрытыми глазами, не владея всей информацией, пусть все выяснит следствие. А обратить внимание на работу гастарбайтеров в курируемой сфере. В достаточной ли мере они подготовлены к работе, владеют ли русским языком. Потому что работа неподготовленных кадров в сферах, обеспечивающих жизнедеятельность, опасна для жизни. Для жизни таких работников и для тех, кого они обслуживают.

SakhaLife следит за развитием событий.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.