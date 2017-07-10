Победительница конкурса красоты Игр Манчаары

Мастер спорта по якутским прыжкам из Усть-Янского улуса Сайыына Намылова завоевала корону конкурса красоты «Сандаара Куо», проходившего в рамках Игр Манчаары в Верхневилюйске.

«В конкурсе участвовали очень достойные девушки из разных улусов, не думаю, что чем-то выделялась среди них. Моим «козырем» стала визитка. Члены жюри поставили высокие оценки за то, что хорошо сыграла на хомусе и представила себя. Рада, что защитила честь своего района, для меня это главное», — рассказала ЯСИА Сайыына Намылова.

Конкурс вызвал ажиотаж — на трибунах было более трех тысяч зрителей. Девушки подготовили визитку и музыкальный номер, облачились в бикини и вечерние платья, а также представили кукол, сделанных своими руками.

Обладательница короны не только является первой красавицей Усть-Янского улуса, но и мастером спорта по якутским прыжкам.

«Норматив я выполнила еще в 2012 году. Несмотря на полученную на соревновании травму, я все же продолжаю заниматься любимым видом спорта», — подчеркнула она.