Победители праймериз утверждены кандидатами на муниципальные выборы

20 ноября состоялось заседание президиума регионального политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия», председательствовал Секретарь регионального отделения Сахамин Афанасьев.

Члены Президиума утвердили кандидатуры для последующего выдвижения на выборы глав муниципальных образований «Первый Тогусский наслег» и «Екендюнский наслег» Вилюйского улуса, а также «Кангаласский наслег» Нюрбинского улуса Якутии, назначенные на 23 декабря 2018 года.

Кандидатами от Партии стали победители прошедших 10 ноября предварительных внутрипартийных голосований Серафим Винокуров (Кангаласский наслег), Акимар Михайлов (Первый Тогусский наслег) и Никифор Петров (Екюндюнский наслег).

Также были согласованы предвыборные программы Вилюйского и Нюрбинского местных отделений Партии в поддержку выдвинутых кандидатов на декабрьские муниципальные выборы.

Затем члены Президиума исключили из членов партии одного человека, заявившего о своем добровольном выходе и еще 13 человек, как изменивших адрес места жительства и не снявшихся с партийного учета по истечению года и более.

Пятым вопросом повестки были приняты новые члены Партии – кандидат исторических наук, доцент ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, член Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я), директор филиала Российского общества «Знание» в РС (Я) Петр Николаев и заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Арктик Капитал», депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) VI созыва Нюргуяна Захарова.

Последним вопросом заседания Президиума РПС были, в рамках ежегодной 10%-й ротации, назначены четыре новых руководителя партийных отделений в Аллаиховском, Жиганском, Усть-Янском и Усть-Алданском улусах республики.