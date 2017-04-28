Победители конкурса «Моя профессия — IT» будут награждены

29 апреля в КФЕН СВФУ им. М.К.Аммосова пройдет торжественное закрытие республиканского конкурса «Моя профессия — IT». Для участников это самый ожидаемый день. В течение почти месяца конкурсанты боролись за звания лучших айтишников Якутии представляя жюри свои самые лучшие работы.

Конкурс «Моя профессия — IT» прошел в несколько этапов, в ходе каждого из которых количество участников изрядно отсеивалось. Конкурсанты были разделены по категориям:

— «Юниор»: учащиеся с 8 по 10 классы и студенты средних профессиональных образовательных учреждений;

— «А»: выпускники текущего и прошлых лет средних общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций;

— «Б»: студенты и выпускники ВУЗов до 30 лет.

На первом этапе конкурсанты тестировались на свои знания и умения, а также проходили заочный отбор, направляя свои личные работы на суд жюри.

Для категорий «Б» и «Юниор» финалом стало участие в марафоне программистов «Хакатон — 2017», который успешно прошел в минувшие выходные в ГАУ «Технопарк Якутия». Лучшие программисты Якутии всего за два дня разработали проект с нуля: от идеи до готового продукта и презентовали их приглашенным гостям и экспертам.

Всего по всем категориям конкурса «Моя профессия — IT» было подано 135 заявок, из них в финале осталось лишь 58. Сейчас самый сложный этап для жюри и экспертов, ведь они должны выбрать лучших в 21 номинации.

Закрытие конкурса состоится в КФЕН СВФУ им. М.К.Аммосова 29 апреля в 12 часов. Победителей категорий «А» и «Б» наградят дипломами, материальными призами от спонсоров конкурса и сертификатами, дающими право на поступление в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), а юные участники конкурса будут приглашены на летнюю школу инновационных проектов «Кванториум» в Малую академию наук РС (Я) на очное обучение в «IT — квантум», а также на научно-методические семинары Малой академии наук РС (Я). По итогам обучения в летней школе и научно-методических семинаров, лучшие участники приглашаются на ежегодную республиканскую научную конференцию школьников «Шаг в будущее».

Кроме того, во время закрытия конкурса пройдет выставка IT-компаний Якутии. Гости мероприятия смогут узнать о новых разработках в игровой индустрии ООО MyTona, о предстоящих проектах таких компаний, как «Синет», ГУП «ТЦТР», ВШИМ и др.

Начало закрытия республиканского конкурса «Моя профессия — IT» в 12:00 29 апреля в КФЕН СВФУ им. М.К.Аммосова по адресу: ул.Кулаковского, 48.

Организаторы конкурса «Моя профессия – IT»: Министерства связи и информационных технологий РС (Я), образования и науки РС (Я); Ассоциация развития ИТ-отрасли РС (Я); ГАУ «Технопарк Якутия»; АО «Венчурная компания «Якутия»; Институт математики и информатики СВФУ, Молодежное правительство РС(Я), ГБУ ДО МО РС (Я) «Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения», ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)».