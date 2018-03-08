Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров

В рамках направления «Будущее Якутска» Года новаторства, в эти дни на территории ледового городка «Северное сияние» в 202 микрорайоне проведен II открытый городской конкурс ледовых скульптур среди детских команд «Мы – дети севера».

В конкурсе приняли участие 14 команд из города Якутска, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского улусов — 28 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

Организаторами конкурса выступили Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, ООО Ледовый парк «Северное сияние» и Детская школа искусств им. Л. А. Ким.

Конкурс проведен в целях развития традиций, популяризации и совершенствования искусства юных мастеров художественной обработки льда, обмена творческим опытом, поддержки развития творческой активности учащихся художественных классов, стимулирования культурного отдыха в зимнее время.

«В конкурсе принимают участие все большее количество юных мастеров, это нас очень радует. Наши дети с юношеским задором, неуемной фантазией, креативом создают уникальные ледовые скульптуры, которые станут украшением ледового городка. С каждым годом растет мастерство участников, например, в этом году команда юных скульпторов из города Якутска заняла первое место в российском конкурсе ледовых скульптур в Магадане», — отметила заместитель начальника Управления культуры и духовного развития города Якутска Лариса Андреева.

Председатель жюри конкурса, мастер ледовых и снежных скульптур, лауреат российских и международных конкурсов Егор Степанов отметил, что все участники конкурса справились с поставленной задачей: «В течение двух дней юные участники конкурса сумели создать красивые объемные композиции. Это говорит о том, что в нашей республике живут талантливые, творческие дети, которые своим мастерством ничуть не уступают именитым мастерам».

Команды были разделены на две возрастные группы: младшая и старшая.

«Наша работа называется «Друг», изготовили жеребенка, играющего с щеночком в облаках. Идея композиции родилась легко, а воплощать в жизнь было немного трудновато, так как инструменты тяжелые, да и погода стояла не очень теплая. Большую благодарность выражаем руководителю Марие Николаевне Гуляевой», — делится участница конкурса Алина Георгиева.

«Я работала в команде с Соней Портнягиной, вместе сделали композицию «Белка-рекордсмен». Изготовили большую скульптуру белочки, которая катается на коньках. Все участники очень талантливые, сделали прекрасные работы», — говорит Айта Иванова.

«Очень рады, что приняли участие в конкурсе ледовых скульптур, попробовали свои силы. Композиция состоит из двух фигур девочки и мальчика, поймавших золотую рыбку. Создавать скульптуру очень трудно, но мы справились», — говорят Күннэй Аргунова и Сардаана Иванова команды Мегино-Кангаласского улуса.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Среди младшей группы:

I место – Күннэй Аргунова, Сардаана Иванова за композицию «Байанай бэлэҕэ»;

II место- Алина Георгиева, Сайаана Гурьева за композицию «Доҕор»;

III место – Арылхан Ноговицын, Айсаар Николаев за композицию Мой друг бык.

Среди старшей группы:

I место – Артур Петров, Арсен Петров за композицию «Весна»;

II место – Алик Скрябин, Коля Скрябин за композицию «Улааттахпына летчик буолуом»;

III место – Сережа Никифоров, Конон Кириллин за композицию «Дружба».

Всем победителям и призерам конкурса вручены дипломы и ценные призы. Всем участникам были вручены сертификаты.