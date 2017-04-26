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Путешествия
26 апреля 2017, 22:51
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Победитель викторины о Турции получил Приз – Кресло мешок!   

В среду – 26 апреля были подведены итоги туристической викторины

Победителем стал Семен Григорьев – специалист комитета Государственного Собрания (Ил Тумен). Как рассказал победитель, он серьезно интересовался историей Турции, и это помогло ему ответить на вопросы викторины.

Приз – Кресло мешок был вручен был вручен в тот же день – в офисе спонсора викторины компании TOUR  LUX.

Спонсором приза выступила мебельная компания «Ротанг».

 Салон «Ротанг»: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А

Правильные ответы:

Викторина о Турции и не только …

1. Главный курортный город Турции, с множеством развлечений для всей семьи, пляжами и достопримечательностями. (Анталья)

2. Живописный турецкий город – курорт, известный хвойным целебным воздухом и галечными пляжами, расположенный на Средиземном море. (Кемер)

3. Дорогой молодежный курорт, центр ночных развлечений Турции. Расположенный на Эгейском море, окруженный со всех сторон горами. (Бодрум)

4. Как называется турецкое мороженое, и из чего его готовят?

Созданная в юго-восточном Мараше дондурма (турецкое мороженое) готовится из салепа (молотый сушеный корень орхидеи) и мастики (смола мастичного дерева с азпахом, похожим на сосновый), молока и сахара. Эти необычные ингредиенты делают мороженое необычно плотным. Попробовать его можно в одном из кафе на площади Искеле в Стамбуле или поблизости.

5. Самый любимый стамбульский вид фастфуда

Самой знаменитой из уличных закусок можно назвать балык экмек (бутерброд с рыбой), а самое подходящее место, чтобы попробовать его, находится на окраине Эминеню возле Галатского моста. Здесь, невдалеке от стоящих на причале рыбацких лодок, вы найдете лотки, где продается жареное на гриле филе макрели, уложенное в хлеб вместе с салатом; свежевыжатый лимон к этому не обязателен, но рекомендуется. Бутерброд обойдется вам всего в 6 турецких лир или около того, и его хорошо запивать шалгамом (кислый свекольный сок), который продают поблизости торговцы соленьями.

6. Важнейшая святыня христианского мира, расположенная в Турции

Собор Святой Софии. Здание собора было возведено при императоре Юстиниане и освящено в 537 г. Мехмед Завоеватель превратил его в мечеть в 1453 г., а в 1934 г. Ататюрк сделал музеем. Этот величественный собор Премудрости Божией (по-гречески «Агия София», в латинском варианте «Санта-София») считается одним из величайших в мире памятников архитектуры и важнейшей святыней христианского мира.

7. Как называется знаменитый древнеримский курорт, чьи руины находятся на территории Турции?

Расположенный на травертиновой горе (Памуккале) город Иераполис. В 60-е годы I века н. э. он приобрел известность в римских аристократических кругах как курорт, благодаря своим минеральным источникам.

8. Возле какого чуда света находится пляж Клеопатры в заливе Гёкова?

Галикарнасский мавзолей. В заливе Гёкова находится Бодрум. В древности на месте этого города стояла столица Карии — богатый город Галикарнас.

9. Какой древний город, находящийся на территории Турции, связан сильнее всего с Новым заветом?

Эфес (в ином написании — Ефес) и его жители многократно упоминаются в Деяниях святых апостолов (см. Деян. 18:19-21, Деян. 18:24-26 и практически полностью 19-ю главу «Деяний»). Ефесская церковь фигурирует в Откровении Иоанна Богослова как одна из семи церквей Апокалипсиса (см. Откр. 1:11, Откр. 2:1-7); эти книги, а также Послание к Ефесянам апостола Павла входят в состав Нового Завета.

10. Чей портрет украшает фасад мэрии Стамбула? (Кемаль Ататюрк)

11. На визитной карточке какого криминального деятеля было написано «продавец мебели»? (Аль Капоне)

12. Какую визуально круглую дату отмечает Тур Люкс в этом году? (8 — Тур Люкс отмечает в этом году восемь лет)

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ  PEGAS TOURISTIK

Ждем вас по адресу:
Кирова, 18, блок В, оф. 103
пн-пт с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 17:00
Воскр.- ВЫХОДНОЙ

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