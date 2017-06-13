Победитель конкурса стихотворений получила приз из рук Сахамина Афанасьева

Сегодня министр охраны природы республики Сахамин АФАНСЬЕВ вручил приз победителю конкурса «Люблю тебя, родная природа…» Надежде ИВАНОВОЙ-АРЖАКОВОЙ.

Напомним, Министерство охраны природы РС(Я) в конце мая объявило конкурс на лучшее стихотворение о природе в социальной сети «Инстаграм». Конкурс был посвящен Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога РФ. Это уже второй конкурс министерства, первый инста-конкурс «Моя Якутия-2016» проводился в ноябре прошлого года.

По результатам голосования победителем стала участница под ником @nadejdaarjakova. В конкурсе она участвовала со стихотворением собственного сочинения «Ытыксирим». Как оказалось, Надежда Алексеевна известный писатель, душой болеющий за родную природу.

По ее словам творческой деятельностью она занимается давно.

«Я – прозаик. Поэзию тоже люблю, поэтому иногда пишу стихи на русском и якутском языках. Принять участие в данном конкурсе сподвигли мои дети, активно продвигали и призывали голосовать за меня. Рада, что приняла участие и победила».

Сахамин Афанасьев отметил, что стихотворение Надежды Алексеевны нашло отклик в сердцах людей и высоко оценен.

«Благодаря таким людям как вы, мы имеем возможность приобщиться ко всему прекрасному, насладиться чтением замечательных стихотворений о нашей родной природе», — сказал он.

Надежда Аржакова-Иванова подарила министру свою авторскую книгу «Аан Дархан махтал ийэҕэ», где она с большой любовью рассказывает о своей матери.