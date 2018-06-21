Победитель «Игр Дыгына» получит 10 килограмм чая «Боотур»

Победителю главного спортивного состязания «Ысыаха Туймаады-2018», помимо автомобиля, будет вручен особенный приз — 10 килограмм чая «БООТУР» от компании «САХА ЧАЙ», произведенный по уникальной технологии.

На основе иван-чая компанией совместно с научными сотрудниками института биологических проблем криолитозоны СО РАН разработаны более 30 сортов чая. Сорт чая «Боотур», который получит победитель «Игр Дыгына -2018» разработан совместно с известным врачом-урологом высшей категории Василием Остобунаевым.

«Чай «Боотур» будет весьма кстати, ведь после сильных физических нагрузок спортсмену необходим восстанавливающий напиток. Иван-чай обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, но содержит очень много полезных и восстанавливающих организм веществ. Он оказывает противовоспалительный, обезболивающий эффект, помогает наладить циркуляцию крови и выровнять гормональный фон», — рассказала создатель бренда «Сахачай» Нюргуяна Заморщикова.

Отметим, что во время зимних Олимпийских Игр в Южной Корее чемпионы сборной России также получили в качестве подарков сорт чая «Боотур».

По легенде, давным-давно, когда Земля еще была плоской и большую часть года на ней цвели цветы, зрели плоды и колосились сочные травы, в сильном и воинственном племени Боотуров Белый Шаман варил для мужчин травяное снадобье. Они пили его каждый день, и перед ратными подвигами, и перед мирскими трудами. И не было никого сильнее, смекалистее и проворнее, чем воины этого племени. Так было много веков. Говорят, такие травы сейчас растут лишь в одном уголке мира — в Якутии. Закаленные морозами, опаленные летним зноем и обветренные северными ветрами — эти травы хранят в себе память о силе и мужестве. И передают ее людям.