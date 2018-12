View this post on Instagram

Вот это уровень!!!💪💪💪 Только что трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России Арыйаан Тютрин (57 кг) за полторы минуты со счётом 10:0 сокрушил первого номера молодежной сборной Грузии Гога Джигуа в рамках Кубка «АЛРОСЫ» и принёс важное очко сборной России 🔥🔥💪💪💪