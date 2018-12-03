Победа Екатерины Тайшиной на Всероссийском конкурсе

С 25 по 30 ноября 2018 года в Москве прошел Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.

Конкурс призван продолжить традицию регулярного проведения в нашей стране Всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров, которые в своё время открыли миру целую плеяду выдающихся исполнителей и талантливых балетмейстеров. Среди них: Надежда Павлова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка, Вячеслав Гордеев и многие другие.

Жюри возглавил выдающийся деятель современного балетного искусства Юрий Николаевич Григорович.

Якутяне в этом конкурсе успешно участвуют уже в четвертый раз.

Так, в 2015 году, в номинации «Современный танец в музыкальном театре» I премию, ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ в младшей группе завоевал квартет «Diamond», в составе четырех студентов колледжа: Тупсууна Татаринова, Татьяна Попова, Айтал Ефимов, Артемий Сеялов. СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ «Педагогам за успешную подготовку участников конкурса» награждена педагог, директор Дария Дмитриева. ДИПЛОМАНТ – Венера Федотова.

В 2016 году в номинации «Классический танец» I премия, ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ была вручена Сарыалу Афанасьеву, выпускнику колледжа, ныне солисту Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. ДИПЛОМАНТЫ – Анастасия Платонова, Никита Рогов и Айтал Ефимов.

В 2017 году в номинации «Народно-сценический, характерный танец» якутяне вновь завоевали высокие награды. I премия, ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ была присуждена студенту III курса Николаю Выломову, II премия, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – студенту II курса Александру Габышеву.

В этом году конкурс проходил в номинации «Хореографы». И вновь победа!

Якутию представила балетмейстер ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-СуорунОмоллоона, Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских, заслуженная артистка РФ и РС(Я), член Союза театральных деятелей РФ Екатерина Тайшина.

По итогам Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов жюри постановило присудить следующие премии:

I премия, золотая медаль и звание лауреата — не присуждена;

II премия, СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ и звание лауреата поделены между двумя конкурсантами: Екатерина Тайшина (Якутск) и Ильдар Тагиров (Санкт-Петербург);

III премия, бронзовая медаль и звание лауреата поделены между двумя конкурсантами: Мария Маркунина (Санкт-Петербург) и Вита Мулюкина (Краснодар).

Специальные премии «За исполнительское мастерство» исполнителям номеров хореографа — лауреата II премии: солистам ГТОиБ им. Д. К. Сивцева-СуорунОмоллоона заслуженному артисту РС(Я) Сарыалу Афанасьеву, Анастасии Платоновой, студенту III курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Никите Рогову.

Конкурсные постановки:

— соло на музыку Э. Боссо «Цветы для Элджернона»;

— дуэт на музыку Э. Боссо «Для тебя»;

— хореографическая композиция на музыку С. Рахманинова «Притяжение душ».

Поздравляем Екатерину Тайшину с победой! Желаем вдохновения и новых высот!