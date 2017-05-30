По вине взрослых дети в Якутске продолжают получать травмы в ДТП

27 мая около 11 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 8-летней девочки с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки было установлено, что ребенок получил закрытый перелом позвонка в тот день на 5 км. Вилюйского тракта, будучи пассажиром автобуса «ПАЗ-32054» маршрута № 25. Выяснилось, что сестры 6 и 8 лет ехали на автобусе вместе с матерью, сидели на заднем пассажирском сидении. Со слов женщины, во время движения по Вилюйскому тракту водитель проехал по искусственной неровности, не сбавив скорость, вследствие чего дети ударились о поручни. После инцидента женщина с детьми доехала до дома и вызвала скорую помощь.

В тот же день инспекторами группы розыска ГИБДД был установлен и задержан водитель общественного транспорта. Проводится проверка.

Следующее дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 29 мая на ул. Ново-Карьерная возле д. № 2.

По предварительным данным установлено, что около 6 часов вечера 39-летний мужчина, управляя автомашиной «Исудзу Бигхорн», допустил съезд транспортного средства с дороги, где на обочине джип сперва наехал на металлическое ограждение, затем совершил наезд на женщину и ее 3-летнего ребенка.

В результате ДТП пешеходы получили различные ссадины и ушибы.

Причину дорожного происшествия автомобилист пояснил, что во время движения нечаянно дернул руль и отвлекся от дороги, когда зазвонил сотовый телефон.

Освидетельствование в кабинете врача – нарколога не выявило у водителей состояния опьянения. По обоим фактам автопроисшествий возбуждено административное расследование.

Впереди самая прекрасная поря для школьников – летние каникулы. Уважаемые водители, чтобы ничто не омрачило самое радостное время детей, будьте внимательны к ним на дороге. Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, дворовых территорий, мест массового скопления людей, а также при появлении маленьких пешеходов на краю проезжей части. Помните: на дороге чужих детей не бывает!

Родителям так же стоит задуматься о безопасности ребенка в период летнего отдыха: необходимо как можно чаще напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД.