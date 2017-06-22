По вине пьяного водителя пассажир попал в реанимацию

22 июня около 5 часов утра в дежурную часть столичного ГИБДД поступило сообщение о том, что на 31 км Покровского тракта иномарка съехала в кювет.

По предварительным данным установлено, что 31-летний водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя со стороны с. Техтюр в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего автотранспорт съехал с дорожного полотна в кювет и совершил наезд на дерево. Удар пришелся на крышу «Тойоты» с пассажирской стороны.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи в срочном порядке увезла в реанимацию 27-летнего пассажира с тяжелыми травмами головы, в момент ДТП находившегося на переднем сидении. Сам виновник травм не поучил.

Инспекторами ДПС в отношении водителя, стаж вождения которого составляет 5 лет, составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в нетрезвом виде. Кроме того, выяснилось, что молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый.

Только неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах. Сообщив по номерам телефонов: 127, 47-35-69 дежурная часть ГИБДД или 02, возможно, вы спасете чью то жизнь!

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»