По вине пьяного водителя пассажир доставлен в реанимацию

19 мая в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на 14 км. Покровского тракта на проезжей части лежит опрокинутый автомобиль. Звонивший так же сообщил о пострадавших. Немедленно на место автоаварии были направлены наряды ДПС и карета скорой помощи.

Предварительно установлено, что 21-летний молодой человек, следуя в сторону города на автомобиле «Инфинити FX35», не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось и «кувырком» пролетело около 100м.

С места автоаварии в срочном порядке в отдел реанимации был доставлен друг водителя, сидевший на переднем пассажирском сидении. Его с тяжелыми травмами головы извлекли из салона транспортного средства при помощи специальных инструментов. Сам водитель был так же госпитализирован с переломом позвоночника.

В ходе разбирательств было выявлено, что автомобилист, стаж вождения которого составляет 1 год, находился в состоянии алкогольного опьянения. Показание прибора «Алкотест» показал результат 0,50 мг/л. Кроме того, при проверке по базе ГИБДД оказалось, что молодой человек в марте этого года был уже лишен права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года, вследствие чего материалы направлены в отдел дознания для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Позже молодой человек признался, что в тот вечер распивал пиво со своим другом, обстоятельств ДТП пояснить не смог. С его слов он одолжил у отца автомобиль, который, к слову, восстановлению не подлежит.

На месте дорожного происшествия проводятся работы по ремонту асфальтового покрытия, информирующие об этом знаки установлены с обеих сторон. Материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция просит всех, кому не безразлична безопасность родных и близких, сообщать о нетрезвых автомобилистах и водителях, неадекватно ведущих себя на дороге. Позвонить можно: в дежурную часть ГИБДД 1-27; 47-35-69 или 02.